菲律賓總統小馬可仕訪華，北京再次展現自去年秋冬以來的元首外交氣勢，也如同中共中央外事辦主任王毅所強調，2023年外交工作重點在識變、應變、求變，要全力防範、化解重大外部風險挑戰。小馬可仕訪華後，北京在南海議題上能否有新進展，將是檢驗外交成果的重要指標。

有意願化解南海爭議

南海主權糾紛涉及中國大陸、部分東協國家及台灣，其中以中國、越南及中國、菲律賓之間的衝突最為緊張。菲律賓跟美國簽有共同防禦條約，是南海行為準則磋商中最難處理的部分。去年11月越共總書記阮富仲訪問北京，雙方同意早日達成「南海行為準則」談判，這次小馬可仕訪華對南海議題的表態十分重要。

依據中菲聯合聲明，雙方同意建立直接溝通管道，以「和平方式」處理雙方航道爭端。聲明中還指出，習近平和小馬可仕「就南海局勢深入坦誠地交換了意見」，「強調海上問題不是兩國關係的全部」。小馬可仕在接受央視新聞專訪時表示，他這次訪華將會為未來5到6年的中菲關係定下基調。

小馬可仕強調，美國不會成為中菲之間的第三方，因為美國不是直接利益相關方，中菲之間的問題須由菲律賓和中國直接進行協商。但可以涉及東協，因為東協是亞太地區的一員，在亞太地區有相關利益，亞太地區的未來必須由亞太地區來決定，而不是由其他人決定，小馬可仕在這次專訪中對於南海爭議更清楚表達了明確的立場。

2002年中國大陸與東協共同簽署了《南海各方行為宣言》，根據宣言第10點，各方同意以制定「南海行為準則」為最終目標：「有關各方重申制定「南海行為準則」將進一步促進本地區和平與穩定，並同意在各方協商一致的基礎上，朝最終達成該目標而努力。」但20年來，並無具體進展。

由於東協和中國大陸所處國際環境與雙邊關係，已出現翻天覆地的變化，「南海行為準則」協商今年可望峰迴路轉。

2022年前10個月，中國與東協雙邊貿易7984億美元，同比增長13.8%，互為最大貿易夥伴。加上《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）正式生效，東協幾乎已鑲嵌到以中國為主導的經濟整合中。

經濟軍事實力做後盾

中國大陸也深入東協國家的基建工程，例如，這兩年開通的中老鐵路與雅萬高鐵，對東南亞交通系統整合與區域發展有深遠的影響。去年10月底，小馬可仕出席達沃-薩瑪律島跨海大橋開工儀式，該項工程由中國企業承建。東南亞越來越難以脫離中國大陸強大的經濟網路，「反中牌」已經無法奏效，強行要求東南亞國家選邊，只會適得其反。

除了經濟實力以外，大陸的軍事力量也越來越具備控制南海的能力，東南亞國家海上實力遠不如解放軍，部分國家存依賴美國保護之心，但近年開始懷疑美國在此區域內威懾解放軍的能力。自2014年開始，大陸在設於南沙和西沙群島的民軍兩用基地，陸續完成雷達、反艦和防空飛彈、戰鬥機等軍事部署，大幅提升在南海的監控及軍事投射能力，美國媒體形容南中國海已成為中國湖（Chinese Lake）。

在東升西降基本盤下，中國大陸和涉入主權爭議的東協國家，均不願擴大衝突，著重於合作而非爭執。但全球50%商船和三分之一海上貿易經過南海航道，美國對南海雖無主權要求，但有其重要的經濟與軍事利益，更是鞏固美國霸權關鍵之所繫，不可能完全退出。美國還是會頻繁地派遣軍艦和軍機在南海航行和飛越，進行「自由航行」，維持軍事的存在。

美國希望深化與菲律賓軍事合作關係，增設新的海空軍基地。解放軍與美國及其盟友之間的軍事摩擦，仍有可能發生，但東協與中國經濟關係將更緊密，中國的軍事存在感也會更強，「南海行為準則」在越南與菲律賓相繼表態後，有機會於今年收成，南海局勢可望譜出新篇章。