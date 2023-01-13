政府超徵4500億元稅收，決定要將其中1800億元扣除備用的400億，其餘1400億「全民共享」普發現金每人6000元，從年尾吵到年頭，都快過農曆年了，這6000元還沒下落，政院卻不斷鬧著改組的戲碼，等你吵完，這筆原本應該歸還給老百姓的錢依然躺在國庫裡。

有些地方縣市看不下去了，自己擬定了一套發放現金的辦法，新竹縣、台中市、彰化縣、台南市、澎湖縣，有的發｢敬老金｣、有的發｢生育獎勵金、坐月子津貼｣、有的發｢民生紓困金｣....他們都可以想盡辦法為人民紓困，堂堂中央政府還在扭扭捏捏為如何發放想不出辦法，一會兒說直接入帳、一會兒說ATM請領、最後又說要到郵局臨櫃....，就是不肯直接將現金送到老百姓手上。

新成立的數位發展部預算高達200多億、擁有600多位員工，到底是幹什麼吃的？設計一套發放辦法很難嗎？過去折騰了半天，總算想出了個實名制可以購買口罩，現在該還錢給人民了卻一籌莫展，難道唐鳳部長只會用電鍋蒸口罩？

龍山寺公園以及每天晚上躺在台北車站四周的遊民，政府你是看到沒有？發還是不發？發多少？怎麼發？什麼時候發.....？這些無家可歸的可憐人不是乞丐，他們是遊民，是政府製造出來的遊民。

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