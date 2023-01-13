國民黨在去年底獲得地方大選的勝利後，重返執政之路的希望之火再度熊熊燃起，但隱憂依舊伴隨著期待，始終纏繞在許多支持者的心頭：面對即將展開的2024總統與國會大選，國民黨會不會又重蹈覆轍、歷史重演，把一手好牌搞得親痛仇快、硬生生地打到爛？

欲拒還迎 國民黨老毛病

藍營的老毛病人盡皆知，先不論主觀的人為操作，以2024大選目前的客觀形勢來看，國民黨再次執政的可能性顯然比上次2020來得更好，也應讓藍營與支持者更有信心。這可從以下四個面向來檢視。

首先，在下屆總統選舉的支持度上，最新的民調顯示，雖然國民黨尚未確定提名何人，但以超高票獲得連任的新北市長侯友宜，都能以相當差距穩定領先賴清德、柯文哲兩位競爭對手。儘管這可能有九合一勝選後的慶祝行情因素，但也顯示侯友宜是民意基礎最雄厚的政治人物，而且經過交叉分析，侯也在性別、族群、地域、年齡、教育背景等多數變項條件上，呈現穩定領先態勢，這是非常值得國民黨努力保持優勢的現象。尤其侯對可能帶來「分票」威脅的柯文哲，在民調上更是顯現輾壓式的倍數領先，這將使國民黨對未來藍白合甚至棄保等問題，不致過度受制於柯，享有更強勢的操作空間。

其次，最近侯友宜一連串的言行，都被外界視為開始鬆口，逐漸展現國家級領導人的表現；過去侯一向以保守拘謹的「好好做事」為標準答案，連任後則常提及「國家」相關議題，不再僅局限於新北市政，還說出「台灣要在全球化裡扮演關鍵性角色，不做強國棋子」這樣的話，顯然千呼萬喚始出來、「非侯莫屬」的氣勢已經不言可喻了。他的這番近乎表態，無疑能讓目前藍營內沉悶的氣氛為之一振。

其三，「抗中保台」一向被綠營視為在選戰中無往不利的魔咒，但物極必反、作法自斃，九合一大選已可看出這張牌失靈，民進黨訴求的層次從「抗中」升級到「戰爭」，勢必出現相對的反思與恐懼；抗中不再是意識形態的激情嗆聲，也不只是操弄選戰的口號文宣，而必須接受扎扎實實的檢驗：抗中之後如何保台？兩岸難道沒有避戰的空間？求戰與謀和之間的成本效益何在？「抗中」不再是任憑民進黨翻雲覆雨的奇幻舞台，如何「保台」才是民意必須務實反思的抉擇。此時國民黨應有更務實、更感動人心的論述。

黃袍加身 民心都渙散了

其四，民調顯示蔡英文在年輕族群支持度上有明顯的流失，而在現實上，包括低薪、高房價等切身問題都沒有解決，加上能源短缺導致經濟受創的持續焦慮，都會使得年輕人開始反思過去一味單向支持民進黨的現實影響。尤其最新的兵役延長為1年政策，更已在年輕族群與青壯代父母間引發極大的疑慮和不滿，這都是國民黨能在未來選舉時爭取新世代，好好訴求的極佳議題。

經歷過上次的慘痛經驗，朱立倫既不應是「吳敦義第二」，侯友宜也不想成為「韓國瑜第二」，相關的變數與效應，這次都應該有更智慧圓熟的處理才對。形勢與民意相互激盪，已經將侯友宜推上了高峰，他不會也不應重演韓國瑜的爭議。例如「落跑市長」的批評，連同副市長任內，侯友宜早已在新北市府服務了12年，完全不同於當初韓國瑜的狀況，這種批評並無道理。又如侯被深藍人士批為「藍皮綠骨」、黨性淡薄，但相對來看，侯的政治性格不強，務實低調，這正是他能吸取更多中間選民的長處；而且侯的出身背景與草根形象，更能讓基層認同，也讓綠營的政治抹紅難以著力。

在全力下架民進黨，重新找回台灣生命力的最高原則下，國民黨提名誰、如何產生總統候選人固然重要，但無論如何都難以求全；最怕的其實不是有爭議，而是扭扭捏捏、不清不楚、內鬥耍詐、不乾不脆。曾經在2016年參選總統有切膚之痛的洪秀柱就明白表示，侯友宜若有意參選就要勇於表態，民主時代沒有黃袍加身。國民黨有好幾次就是如此失掉人心而慘敗，而民進黨早已定於一尊，賴清德擁有黨政資源且步步為營，全力向凱道挺進。侯友宜難道還要拖拖拉拉，把民氣與人心都搞散了嗎？