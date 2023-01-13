司法院院長許宗力先生在1月11日司法節學術研討會的開幕致詞中，有這麼一段語重心長但也惹起爭議的話：「當對岸的軍機、軍艦持續越過台海中線，甚至在台海周邊軍演，台灣人民似乎麻痺，不以為意，但不能不提醒大家，要有危機意識，絕不能讓失去審判獨立的一天到來。我們不僅是在今天慶祝有審判獨立的司法節，未來每一年也都可以慶祝有審判獨立的司法節。」

批評者認為，許院長這段話「太政治」，而且顯示出致詞者個人的政治意識形態，所以不太妥當。甚至有人認為，這段話反而影響司法獨立。這樣的批評，公允嗎？

許院長這段話本身並沒有錯，更不能說他影響司法獨立。致詞中可沒說「共諜不適用推定無罪，判重一點」，也沒說「親中假消息都該判罰鍰」這類指點個案的言語，因此實在扯不到「影響司法獨立」。事實上，就算許院長有自己的政治觀點，但在今日的司法環境中，要說哪個法官會因為司法行政首長表現自己的政治傾向，就會影響判決，絕對是過慮了。尤其法官與檢察官不同：後者有「檢察一體」的拘束，又隸屬於行政部門，更可以主動偵查案件；但法官不告不理，連什麼案會送給誰來審都不知道，要用政治直接影響個案，恐怕難於登天。

那麼，為什麼外界有部分人士會覺得這段話很刺耳呢？許院長語重心長提醒大家要關心「審判獨立」，這有錯嗎？要說台灣「被統一」後可能審判獨立就消失了，這也未必是空穴來風。所以，這些話「本身」並沒錯。

有爭議之處，可能是許院長的「呼籲」已經超越了司法院的職權範圍。因為「要有危機意識，絕不能讓失去審判獨立的一天到來」，配合前面中共軍演等話語，似乎是在呼籲國人抗拒中共侵台。然而，無論是「反共」、「保台」甚或「抗中」，都不是司法院的職權，甚至也不是法官在審判時應該放在心上的。從政府部門來說，這可以是總統、國家安全會議、國防部等各個國安單位的職責，卻跟法官一毛錢關係也沒有。因此，法官們的大家長講了國防部或國安局應該說的話，自然有點違和感。

更何況，作為超越政治，僅依法律及良心審判的司法部門，面對這種國安問題，有時反而要更堅持「獨立」，而拒斥政治上的「愛國」、「抗敵」風潮。

911事件之後的美國，風聲鶴唳，反恐大業成為最高國家目標。中情局與軍方甚至發展一套美其名曰「進階偵訊技巧」（Enhanced interrogation techniques）的虐囚手段，用來逼供海外捕獲的恐怖分子。這明明就牴觸了美國法律上關於「禁止刑求」的規定，但當時白宮與司法部部分人士共謀，居然由司法部違反程序做出一個「虐囚意見書」，表示政府為了反恐，「適度刑求」也合乎比例原則，可以阻卻違法。

消息一出，輿論大譁，法界也嚴厲批判。司法部（相當於我國的法務部）迅速撤回這個解釋，律師公會甚至針對兩位撰寫意見書的官員，調查其有無違反律師倫理。

這個例子就是告訴我們：即使國家安全當前（美國可是紮紮實實在911事件遭到攻擊的），法律的標準也不能因此改變！對照回台灣現在的情勢，許院長更該強調：我們的法官，即使中共軍演，飛彈穿越台灣上空，我們對所有的國安案件也只有「依法審判」一途，絕對不會為了抗中保台而扭曲法律！這樣更能增加人民對司法的信心——任何人都不會因為政治而遭到枉法裁判，也不會因為公眾厭惡、害怕中共而被羅織罪名。

最後，許院長的話，如果跳出司法院院長的身分，還有另一個價值。那就是可以用來教訓警醒一下國防、國安等單位：中共軍演的飛彈都從台灣上空飛過去了，你們竟然一聲不吭，人民要從日本媒體那兒才知道危急！這樣的政府，是要「麻痺」台灣人民，使國民「不以為意」到什麼地步？（作者為國立政治大學法律學系副教授）