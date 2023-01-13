民進黨九合一敗選，檢討報告羅列不少問題，但選後至今逾月，內閣總辭猶抱琵琶半遮面，「黨內良心」挨轟，台南官商勾結未解，NCC裁罰中天的官司8連敗，2024大選即將開跑，執政爛攤子越收拾越大，民進黨若不汲取教訓，就等著明年民意更大的反噬。

九合一選後民進黨雖提敗選檢討報告，但至今毫無作為。台灣民意基金會最新民調顯示，近6成不滿蘇內閣執政，民調創4年新低。雖然蔡英文決定等立法院本會期結束再改組，但近日卻傳出早該下台的蘇貞昌還在為繼任者指點江山，動員蘇系對特定人選表達不滿；據報導，選輸的林佳龍、任滿的林右昌、潘孟安都將入閣，涉論文抄襲的鄭文燦任副閣揆，新內閣根本是「舊瓶裝新酒」，換湯不換藥。

敗選代表民眾對政府的施政投下反對票，執政黨現在卻不是從撤職查辦考量，而是讓敗選、輔選的人塞滿新內閣，如此倒行逆施怪不得滿意度直直落。如關掉中天電視台的NCC，連8次遭最高行政法院駁回對中天的裁罰，NCC主委陳耀祥不用下台負責？衛福部長薛瑞元在議場逞口舌之快，也不用下台回應民意訴求？

即將接任民進黨主席的賴清德赴南投座談時，基層黨員說，「民進黨至今對高端、論文、黑金講不清，該下台的不下台，實在愧對基層。」與其寫敗選檢討報告，不如下鄉聽基層開炮。但高端疫苗採購案至今沒調查；被撤學位的人將入閣；黃承國老神在在，郭再欽被收押，台南議長賄選案已6人聲押，台南市長黃偉哲準備好面對黑金了嗎？

民進黨若覺得人民還不夠火大，就等2024見真章吧！