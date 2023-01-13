歷經4天15輪投票，共和黨領袖麥卡錫終於當上美國眾議院議長，外交部及立法院長游錫堃在第一時間表達最誠摯的祝賀，期盼未來與他領導的眾議院密切合作，持續深化台美友好關係。但在華麗外交辭令後，蘊藏的是潛在的台海危機，這位超級「反中友台」的大將是否會採取激進行動，才是各界關切的焦點。

麥卡錫的前任裴洛西不理會行政部門的勸阻與中共警告，執意於去年8月訪問台灣，導致中共在台灣北部、西南部及東南部的海空域，「全天候」展開最大規模的「實戰化聯合演訓」，第四次台海危機造成的「新常態」持續擴大，共機頻繁跨越台海中線，共軍船艦也愈來愈逼近台灣鄰近海域。

早在裴洛西行前，麥卡錫就揚言若當選議長，也有意親自率團訪台；他當選議長的第一次公開聲明，更將因應國債與中國共產黨列為美國兩大挑戰。美中關係一直是民主、共和兩黨政治角力的主戰場，麥卡錫跳進戰局，使原本就動盪不安的台海情勢更添變數，而台灣必須在第一線面對風險。

麥卡錫反中形象鮮明，2024年又逢美國大選年，身為共和黨的最高公職領袖，他必然強烈批判拜登政府的中國政策過於軟弱，一舉達成強化「打擊中國」的英雄形象，同時下架拜登，奪回政權的雙重目標。

麥卡錫認為中國共產黨是最大的地緣政治威脅，10日正式成立的「美中戰略競爭特別委員會」，將研究如何挽回流失到中國的數十萬工作、保護智慧財產權，使美國贏得經濟與科技競賽。委員會也將調查新冠肺炎病毒來源及中共在疫情傳播中的角色，這些直接挑釁中共的敏感議題。

只是在龐大、複雜、利益糾葛的國會政治中，一個特別委員會能發揮的作用令人存疑；有分析認為，身為「弱勢議長」，再加上民主黨議員及行政部門掣肘，即使有特別委員會為後盾，麥卡錫對外交政策的影響力將不如預期。

但麥卡錫手中握有一張足令各方頭痛的王牌，那就是比照「裴洛西模式」，成為第三位訪問台灣的美國國會議長。到目前為止，他雖尚未提及訪台議題，但只要在位一天，就不能排除這個可能性，且似乎沒有政治力量可以阻擋。

有同黨的裴洛西不理會勸阻，堅持訪台的前車之鑑，拜登政府不會公開反對麥卡錫訪台，否則非但徒勞無功，還會背上對中共過於軟弱的罵名，國務卿布林肯就已公開表態，基於美國三權分立，行政部門無權干涉立法部門。

自從裴洛西風波以來，為加強反制台獨分離分子與外部勢力勾連的力道，中共軍演未曾稍事停頓，麥卡錫6日當選議長，共軍8日出動57架次軍機，4艘軍艦，舉行「三面圍台」、類似回應裴洛西訪台時的軍演。因此，當麥卡錫踏上台灣土地時，可以預期，中共必然藉機採取更激烈的軍事動作，台海和平穩定將面臨更大的挑戰與威脅。

哈佛大學教授艾利森警告，麥卡錫若訪台，政治目的高於美國國安或國家利益，如同裴洛西般，「既不負責又不顧後果」，只會讓北京藉機展現其箝制台灣的能力。而最尷尬的莫過於喜好以外國訪賓吹噓外交成果，創造大內宣聲勢的民進黨政府，即使裴洛西訪台風波持續發酵，也不敢向美國說不。

其實，民進黨政府應正大光明地告訴麥卡錫，台灣最需要的是真正深化美中實質關係，身為美國第三號政治人物，他可扮演積極角色，曇花一現的訪問只是象徵性的政治秀。但在「疑美陰謀論」之下，不必對民進黨有太高期望。（作者為資深媒體人）