九合一大選慘敗的民進黨正在積極重組陣形，黨政的調和與配搭卻依舊無法擺脫前主席蔡英文的掌握。周日即將成為黨主席的賴清德肩負2024總統立委大選的提名大任，勢必將在回應民意與迎合上意間摩頂放踵，成為蔡與民怨的緩衝夾層。而最近緊鑼密鼓的內閣改組，如果是由陳建仁出線，「聖光一出」，未來兩位民進黨前後任副總統的爭鋒，恐牽動黨內2024大選的布局。

依近日的報導，蔡英文若當真換下了「穩定政局」的蘇貞昌，而由前副總統陳建仁出任新閣揆「開創新局」，組建「聖光內閣」，民進黨內首位由副總統兼任黨主席的賴清德勢必綁手綁腳。賴主席能否要求閣揆與政務官列席黨中常會尚待觀察，但已確定無法以黨領政的賴，面對提名廝殺注定吃力不討好。最後能否如願代表民進黨競選下屆總統，恐怕沒那麼順利 。

首先，賴要面對的就是民進黨路線問題。目前民進黨的中常會、中執會結構，是蔡英文在黨主席任內「喬」出來的派系共治狀態，其中有新潮流、正國會、湧言會等大派系，也有蘇系、謝系等傳統大咖的勢力進駐。大小政治人物這些年不靠政策，單靠「抗中保台」路線，已在能源、舉債、萊豬、防疫、高房價、勞健保缺口等重大議題得罪全民，但民進黨不斷地以政治動員迴避嚴肅施政問題，導致台灣弊病叢生，這才讓綠營在去年底的選舉輸得超乎各界想像。

但民進黨派系共生、共享結構牢不可破，且各山頭與蔡英文的互動模式行之有年，沒有行政實權、無太多資源可分配的賴清德能「神」到什麼地步？賴清德能否跳過蔡英文的五指山布局立委、總統大選，答案不言可喻。

再者，若陳建仁擔任閣揆，其擔任蔡英文分身的意味濃厚，他個人的意志或抱負自然就不是現階段的重點。從副院長以降，乃至於部長、國營事業董總布局，即便不是由現行的「蔡蘇體制」全面延續，也必須在兼顧派系利益、蘇揆安全下莊的前提下，進行「讓蔡英文有安全感」的政治任命。如此一來，民進黨內各派系要角自然還是要找院長、總統去要資源，甚至在黨主席賴清德不能滿足各方提名主張時，蔡英文還是能從總統府遙控行政、立法兩院，讓賴清德這個主席位子不但難有神來之筆的空間，甚至當黨內遇到紛爭時，賴被架空、莫名背鍋的可能性反而升高。

外界一般預料，陳建仁上台後會搭配蔡英文元旦談話基調，釋出政策利多樹立新政，為自己更為蔡英文扳回一城；至於能源、兩岸等棘手問題，則極可能讓須負擔民進黨路線的賴清德傷腦筋。一消一漲之間，誰說賴清德選總統已定於一尊？誰又能現在就斷定陳建仁終究只是傀儡？

蔡英文是李登輝接班人的登峰造極之作，國政糜爛至此，但對於如何玩弄民進黨及支持群眾，其心性與權術運作之犀利精準，堪稱全台無雙。昔國民黨有宋楚瑜翻不出李登輝的五指山，對照今日民進黨的賴清德之於蔡英文，只能說：置板凳，好戲才剛要開始。（作者為資深媒體人）