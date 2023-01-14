台灣也有清華大學？

還真有。

除了前面加上的「國立」二字，校徽和北京的清華那叫完全一致，連圓圈中的都是「自強不息，厚德載物」。

（畢竟確實是從大陸遷過來的~）

就讀於素有「南方小清華」之稱的華中科技大學，我用親身經歷告訴你，「清大」與「南方小清華」有什麼區別？或者說，大陸大學和台灣大學又有什麼不同？

01 環境

台灣的國立清華大學（以下簡稱「清大」）的占地面積，在台灣已經算大了，有整整120公頃。

這是清大的「大草坪」，真的是一片大草坪。很多學生會在這裡躺著看星星。

「你要來清大玩？好像沒有什麼可玩的誒。要不去大草坪拍照！」

這裡已經是標誌性景點，除了畢業生會在這裡拍合影之外，很多校外人士到達清大，也會在這裡拍攝遊客照。

不過很可惜的是，清大校園內其他的區域不太會作為「景點」或者標誌性打卡地，即使各個館做得很漂亮。

雖然大草坪真的很大，但武漢的「南方小清華」華科，有530公頃誒。

雖然咱沒有「大草坪」，但咱是以「森林大學」著稱的。

18萬棵樹木滿眼綠蔭，校園綠化覆蓋達72%怎麼說？！

華中科技大學校園一角，醉晚亭。（取自華中科技大學官網）

除了森林，還有湖。

後面依著喻家山，閒來還能走走綠道、爬爬山鍛煉身體（甚至在封校時偷偷溜出校）。

02 教學

最重要的，當然還是課程相關啦~

台灣和大陸開設的科系會比較類似（全球可能都比較類似），但上課方式各有不同。

在華科，我們開設有集中的兩棟綜合類主教學樓——東九和西十二，大部分時候，上完一門課後，直接在教學樓內換個教室，就能繼續上課。

東九教學樓的容量巨大，在建成時稱是「亞洲最大的教學樓」。

是的，東九門口還有湖。

華科也有獨立的各院系樓棟，但除了實驗課，大部分課程都不會在院樓進行。

而在清大，集中的教學樓並不出現，替代的則是各系所的「館」，如物理館、人文社科館等等。

清大的物理館，即使是「理科腦袋」，設計感、藝術性都很強。其他科系的每一個館，設計上都別有韻味，非常有趣。

上非本院系的課程時，則需要同學們自己搭乘校巴、騎Ubike（台灣的共享單車）等等進行系所的轉換。

具體上課如何，我沒能成功體驗。

因為台灣是實打實只上16周的課！！！

最後的17、18周是期末周，沒有排課，大家都在努力準備結課。而我正好在學期的第17周才來到台灣……

03 圖書館

最能體現學校氛圍的，其實是圖書館。各個學校的圖書館其實都超大、很氣派。

看圖書館外形，華科實在輸太多了。

不過不管在哪，大家的學習氛圍都是很濃的~

目前，華科圖書館並沒有對外開放。

而台灣校園都是對外開放的，圖書館也一樣。外來訪客可以通過證件抵押的方式換取進入圖書館的權限卡片，自由出入大學的圖書館。

另外，在台大走訪時，我覺得很棒的一點是有單獨設立討論區。

在圖書館的負一層，討論區可以自由談話、研討。

對我這種天天愁小組作業去哪裡開會討論的新聞學生來說，設立的這種討論區實在是太棒了！印象裡，新聞學院學生會每年向上提案時，都會談到討論室、24小時自習室的需求，但至今這些需求仍沒有被滿足。每次想要找地方討論，最後都只能去食堂占位，非常可惜。

04 娛樂

不管是台灣還是大陸，大學都是有很多社團的。但，你有見過大學校園內的攀巖場嗎？

清大操場旁的攀巖場，我是真真的看傻眼，完全驚呆。

雖說「登山社」這種社團還算常見，但大家都是自備設備，去學校外專門的攀巖場訓練。

但在校內直接提供設施，是第一次見。畢竟這種運動比較危險，容易出安全問題，能理解大部分校方不太願意承擔風險。

所以清大也要求學生先申請許可才能使用。據說攀巖場也主要是攀巖社在使用，其他學生也不太會操作。

這是台大的運動場，除了操場外，旁邊還有基本的足球、籃球、排球場，還有在大陸不常見、但被台灣人稱為「國球」的棒球場。

台大的操場臨近馬路，方便了很多普通市民在此鍛煉。

雖說華科沒有棒球場，目前也沒有開放操場給社會人士；但咱們有一批網球場，還聽說疫情前整所學校也都是開放的。

希望大陸高校也能早日離開疫情的陰霾，恢復曾經的生機呀。（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：「一家兩岸」公眾號）