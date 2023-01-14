近日《遠見》雜誌公布對2022年「台灣民心動向」調查顯示，伴隨民進黨執政後公開否認「九二共識」、倡議「抗中保台」路線及實施「聯美抗中」戰略，宣稱「兩岸互不隸屬」及美國眾議院議長佩洛西訪台；大陸當局也對台軍事威懾、經貿反制及外交空間壓縮，兩岸敵意如螺旋上升般，台灣民意結構已產生巨大改變。

此當激發兩岸政府深刻反思，既定兩岸路線及政策實施，不僅恐難以有效治理兩岸問題及解決僵局；反而適得其反造成「兩敗俱傷」，最終兩岸可能皆成為「輸家」而無「贏家」。據調查顯示，台灣民眾對大陸整體好感度，急速降低，強化兩岸敵意；且因台灣社會國家認同分歧，無法形成命運共同體意識，難以一致抵抗大陸所發動戰爭。

大陸當局對台採取單邊行動及融合策略，因民進黨反制、制定《國安五法》，致兩岸互動難以展開綜效，從「三中一青」（中小企業、中低收入、中南部以及青）到「一代一線」（年青一代、基層一線）、惠台31條、26條及農林22條政策優惠，立意雖良善但在民進黨抵制下致「磁吸效應」逐漸下降，不利於「兩岸一家親」的國族建構、國家統一及中華民族復興。尤其大陸社會有從「反台獨」到「反台灣」的轉變，台灣社會則是從「反中共」到「反中國」變化。

首先，大陸對台單向融合政策產生「磁吸效應」遞減。兩岸緊張的氣氛及敵意螺旋，連帶影響民眾赴陸意願，尤其是青年受到衝擊最大。據統計願意「西進」民眾僅剩10.1％，其中20到29歲民眾更僅剩下3％。相對於既往大陸是民眾海外投資、旅遊、學習、工作及就學之首選，因兩岸關係敵對民眾改變偏好，選擇次序分別是美國、東南亞、東北亞、歐洲及紐澳。

這顯示在美中全球霸權競爭及對抗下，美一再對中打出貿易戰、科技戰，惡化大陸整體投資及營商環境，迫使廠商移出大陸，降低台灣年輕人赴陸發展的意願。儘管大陸當局對台政策從「三中一青」，轉向「一代一線」，但美中對抗、大陸單邊行動及台灣反制，使得對台青年給予生活、學習、就業及創業「同等待遇」的磁吸效果相當有限。

其次，民眾對對大陸認知圖像跌至谷底，但仍期待交流對話。因大陸政治經濟社會進一步緊縮及兩岸情勢持續緊繃，影響民眾對大陸觀感，2023年調查有28.8％的民眾大陸印象變好，但卻高達55.6％的民眾印象變差。2018年調查59.7％對大陸印象變好，僅28.4％印象變差；2019年調查印象變好的僅剩38.2％，變差的多達44.2％，有持續擴大化趨勢。

但台灣民眾仍希望與大陸交流及對話，58.8％認為兩岸應增加互動，僅有24.2％主張減少交流合作。相對於兩岸政府，台灣民眾既理性又務實，並未受到「抗中保台」路線及美國印太戰略圍堵大陸影響而自我設限，反而認為台灣自信開放兩岸交流，例如普遍民眾達七成以上支持度，贊成擴大化小三通、興建金廈大橋及呼籲兩岸政府對話協商。

復次，對比《遠見》雜誌與「台灣民主基金會」調查凸顯民意調查可能存在「機構效應」。《遠見》雜誌調查結果指出約53.6％民眾超過半數，非常不願意及不願意親自或讓家人上戰場；僅有39.2％非常願意及有點願意。「台灣民主基金會」公布「2022 臺灣民主價值與治理」民調，顯示若因「台灣宣布獨立」，導致大陸攻打台灣，有63.8%民眾願為保衛台灣而戰；若是大陸「為了統一」對台動武，有71.9%受訪者願為保衛台灣而戰。顯然，兩者民調結果落差非常巨大，恐存在「機構效應」而有所偏差。

台灣民眾比較不會為台獨而戰，反而若是大陸為武統攻打台灣，台灣民眾為此戰爭比例增加近一成。一般言之，台灣民眾台獨比例約兩成，《遠見》雜誌調查僅有39.2％非常願意及有點願意為台灣而戰，「台灣民主基金會」調查卻高達六七成願意為台而戰，這顯示兩者調查存在「機構效應」。台獨支持度最多，達二成左右，卻有六七成民眾願意為台獨或台灣而戰，此實不符合一般常規判定。

最後，台灣國家認同分歧、國家利益界定分殊，不利於台灣、兩岸命運共同體建構。一旦兩岸爆發戰爭，持藍綠政黨認同及支持者對是否積極參戰態度頗為分歧，凸顯國家認同爭論及國家利益界定差異，將產生面對戰爭行為選擇策略之顯著性區隔，並無法凝聚成共同體意識，難以發揮國民總意志，共同捍衛台灣安全。

據調查結果指出，泛藍、泛綠政黨之支持民眾對主動參與兩岸戰事，其立場頗為分歧。在承認九二共識、反對台獨前提下，兩岸並不會發生戰爭。一旦爆發戰爭，泛藍民眾高達76.7%不願上戰場，僅有19.6%願意參戰；泛綠民眾反對九二共識，一旦戰爭僅27.5%不願上戰場，願意為台而戰高達68.4%。

相對而言，民進黨採取「抗中保台」路線，固然具有拉攏傳統深綠選民支持，鞏固其基本盤勢。但卻也疏離中間選民支持及認同，更強化深藍選民的政治對抗，這既不利於兩岸關係和平穩定，也不利於台灣社會的政黨政治、族群和解及國家認同建構、兩岸和平穩定框架建構。

面對此台灣社會民意結構改變，大陸當局或當反思對台「硬更硬、軟更軟」策略，其實是「既建構又解構」相互抵銷政策效果。對民進黨政府而言，否定「九二共識」、持「抗中保台」路線、「聯美抗中」戰略及採一系列「去中國化」系列政策、祭出「新兩國論」、「對岸臨國論」，這只會徒增台灣安全風險系數及喪失經略大陸之機遇，徒增兩岸激烈衝突，實得不償失。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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