今（13）日蔣經國先生逝世35周年，國民黨主席朱立倫在前往慈湖謁陵之際，拋出｢非綠大聯盟」概念，強調只要認同中華民國、國民黨理念，願意愛台灣、民眾都歡迎一起團結努力。然而筆者認為，距離大選剛好剩下一年時間，如果｢下架民進黨」是非綠陣營的共識，就應該盡速有所作為，不僅要坐而言，更要起而行。

其實在九合一選舉開票當天，民眾黨主席柯文哲在記者會上表示，「合作不一定要入黨」，同時也會找時代力量黃國昌談談；在台北市第三選區立委補選後，立委當選人王鴻薇也在10日提出總統大選可向民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘尋求合作可能，「勝選方程式」是推出最強人選，在野大聯盟都有合作空間。

其實目前在野各黨都清楚，如果不整合出一組候選人參與2024年總統大選，要打敗已經整合完成的民進黨賴清德幾乎是不可能的任務。以目前浮上檯面的人選來看，國民黨內侯友宜、朱立倫、趙少康、張亞中都有意參選，離開國民黨的郭台銘與民眾黨的柯文哲也都躍躍欲試，未來國民黨必然會推出一組人選參選，因此如何與郭台銘及柯文哲合作，將是非綠陣營要勝選的重要條件之一。

筆者建議不妨從兩方面推動｢在野大聯盟」的整合。

一、從民生議題相關政策推動建立｢在野大聯盟」溝通平台：以現在情況在野各政黨歧見仍相當多，要馬上談合作實在有相當困難，因此可以先從民生議題相關政策合作開始，例如如何平抑物價、加速推動都更、增加青年就業、後疫情時代振興產業…，透過在野黨團定期討論相關政策，採｢先易後難」作法，溝通歧見建立在野陣營合作共識。

二、共推2024年區域立委候選人：透過政策合作各政黨彼此了解後，進一步將各個立委選區進行檢討，如果目前在野黨有立委經營的選區，尊重該黨的優勢，在又是選區推出候選人，對於民進黨佔優勢的選區，在野聯盟就可以討論共同推出候選人，和現任民進黨立委競爭。

三、共推總統參選人：這部分是最困難的，筆者建議過年後可以先就有意參加大選人選先展開民調，再拿民調結果透過｢在野大聯盟」平台和有意參選者做溝通，如果有爭議可能在協調，做幾波民調來決定。筆者以為，在6月前有意參選者應各自努力爭取民眾支持，6月後透過逐次民調勸退落後的人選，9月後推出最強最有希望勝選的參選人。

筆者當然理解｢在野大聯盟」要推動當然非常不容易，但既然在野各黨派人士都提出相關意願，就應該努力設法推動，與其坐而言，有識之士不妨開始起而行。

（作者為大學退休教師）

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