本月12日，台灣民意基金會公布最新一期的民意調查，結果顯示，國民黨以25.1%的支持度，領先民進黨的24.7%、民眾黨的17.7%，重返全台第一大政黨的位置。這是繼2019年11月，2020總統大選前的最高點後，國民黨從總統大選大輸265萬票，到今日重回第一大黨的位置，更多人好奇的是：國民黨是否能延續士氣、重返執政？要回答這個問題，必須檢視國民黨一路以來走過那些低谷，看看改革是如何進行的。

「黑道入核心，難怪選情核爆！」這是民進黨立委何志偉在選後，直接在政論節目上對陳時中競選團隊的批判，何認為，黃承國這樣有江湖背景的人直接入主台北市長的競選決策圈，不僅難以說服中間選民，更讓民進黨「反黑金」的道德訴求毫無說服力。

黑金與疫情衍生的疫苗等問題，堪稱是拖垮民進黨選情的兩大包袱，試想一下，在陳時中的案例中，候選人本身不是黑道就被攻擊至此，遑論是候選人本身就有相關背景？沒錯，本文說的就是苗栗。

國民黨主席朱立倫在苗栗縣提名上的堅持，是後來毫無疑問是正確的！試想國民黨如果在這些區域提名了有江湖背景的候選人，又如何可以放開手腳揭發民進黨相關的案件？又如何避免黑金負面印象的外溢效應？

此外，不只是在苗栗，在桃園、高雄、台南等各地的提名，都展現出國民黨主席敢於承擔壓力、提名「對的人」的勇氣，這是國民黨2022年勝選的前提條件。

2012年，時任民進黨主席蔡英文打出「最後一哩路」的號召，要終止國民黨的政權，殊不知就在訪美時，與美國政府有密切互動的《金融時報》（Financial Times）就刊登文章，指出「美國懷疑蔡英文是否願意、是否能夠維繫台海安定」，讓民進黨的氣勢硬生重挫。不論喜不喜歡，我們都必須承認：美國與西方民主國家的觀點，在台灣選舉中至關重要。

2016年，國民黨大敗以後，許多國民黨人士都指出「要重建國民黨與美國的交流管道」，這樣的重建始於前任主席江啟臣的任內，真正落實卻是等到朱立倫主席上任。

在朱的任內，國民黨在華府重建駐美代表處，更是與駐台的各國使節保持緊密的互動，拜登派遣特使團來台灣時，國民黨也極力爭取，闡釋國民黨方面的兩岸與國際論述。翻開朱立倫的臉書，在最近的相關動態中，會見了美國前副國家安全顧問博明以及2049計畫研究所（Project 2049 Institute）。

舉例而言，在2049智庫一行中，包括研讀兩岸關係的經典讀物《中共攻台大解密》的作者易思安（Ian Easton），與這些美國外交決策圈的人士保持溝通順暢，才能夠讓國民黨的聲音被聽見，這不僅不是拿香跟拜民進黨，更是為了中華民國與台灣人民的福祉，也是用行動在落實「親美和中」、「中美等距」的理念。

目前在國民黨內，有許多人批判目前國民黨中央與美國等西方民主國家保持互動的作法，認為是在拿香跟拜民進黨，我認為，這些人就如同那些「炎上」高嘉瑜的深綠支持者一樣，只會把台灣人民推往自己的對立面，國民黨重回第一大政黨的民調數字，早已讓這些極端的言論不攻自破。

「提對的人，做對的事情」這是國民黨主席朱立倫常常掛在嘴上的一句話，但要落實起來並不容易。朱擔任國民黨主席用政黨外交行動、正確的提名讓台灣人民放心，這樣的路線值得更多人的肯定！台灣俗話說：「心頭抓乎定」，對的事情，繼續做下去就對了！

（作者為淡江大學全球政經系學生）

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