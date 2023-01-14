隨著傳統農曆新年即將到來，包括從國小、國中、高中到大學等不同階層的學校，都陸續進入寒假。而在這例行年假屆臨的同時，今年在大學教育領域，卻有一個異於往昔的特殊訊息，引發台灣高教界的高度關注，並值得即將沉浸於新年節慶團圓喜樂氛圍的各界人士的正視與省思。

根據媒體報導，目前尚在台灣的大學念書，同時也是最後一批大陸籍學士學位約885位大四學生，在今年暑假畢業後，台灣將沒有大陸學士學位生就讀，只剩下研究所陸生。而這種陸生在半年後即將出現「清零」的現象，無疑將使近年來因為少子化而面臨招生不足的高教體系，進一步陷入「雪上加霜」的深淵而難以自拔了！

回顧台灣在馬英九總統任內開放兩岸直接通郵、通商、通航之後，一時之間迎來兩岸交流的新浪潮。除了大量的陸客競相前來觀光旅遊，帶動台灣整體觀光產業鏈的「黃金」時代之外，也因為馬政府開放陸生來台就讀，使得台灣高教體系生源不足的問題，暫時獲得緩解。

上世紀末所啟動的教育改革方案，其中在高等教育部分，在正式廢除一試定終身的大學聯考制度後，同時又強調將廣設大學，以提升國人的教育水平。因而從原有的九所大學、13所學院與69所專科共92所大專院校，瞬間就暴增到逾150所以上的空前規模。然而，立意良好的大學教改，卻因為缺乏周延的配套措施，再加上進入21世紀後，台灣少子化現象逐年加劇，因而除了生源的供需不平衡之外，也造成在增加供應量的同時，卻呈現整體教學品質下降的反差現象，以及大學學歷貶值的惡果。

為了拓展高教體系生源，馬政府的因應之道是開放陸生來台就讀，但到了蔡政府時代，卻因為兩岸關係惡化，導致大陸學生和家長對於來台就讀望而卻步，乃使得台灣高教生源不足的困境加速惡化。影響所及，推動招生不足的高校必須退場的措施，乃成為教育部亟需執行、卻又問題叢生的新難題！

綜而觀之，回顧台灣在上世紀所啟動的教育改革運動，引發諸多意想不到的問題，使得教改結果未見其利，卻先蒙其弊！但就高等教育層面而言，教改除了意在打開入學的窄門，以提升國人的教育水平之外，更重要的使命，應該是如何培育高端人才，以提升國家整體的競爭力。

論及提升高等教育的學研量能，則編列適量的經費預算，理應是教育主管部會的基本職責。然而，即使在台灣眾多高校中，教學資源相對最多的台大，前校長楊泮池即曾感慨的表示，台灣的頂尖大學，每年所得到的教育經費預算，加總起來甚至不如大陸清華大學一校的經費，以致在全球的大學排行榜中，不只不如北大、清華，甚至也遜於香港的港大、科大。印證了金錢雖然不是萬能，但沒錢而想提升排名卻是萬萬不能了！

近一步探究台灣眾多大學，何以陷入既缺生源也缺經費的雙重困境，追源溯本的一個重要原因，其實是在上世紀90年代李登輝任內的修憲時期，竟然在憲法增修條款內，凍結憲法第164條所明訂每年中央政府的總預算中，關於教科文之經費不得少於百分之15的規定。準此，則以近年來每年總預算都超過2兆元的規模，教科文體相關部會至少應該可分配到3千億元的年度預算，自然就不致出現楊前校長叫窮的窘態了！

除了教育經費不足之外，當前高教體系所面對的另一個更致命性的困境，則是各大學因為經費預算主要來自教育部，以致包括楊泮池及管中閔校長等在卸任感言中，都一再呼籲應該讓公立大學法人化，而不是凡事都得聽命，以及看教育部官員的臉色。曾經受到政治力干預而一度使台大陷入逾500天「沒校長」遭遇的管中閔，日前在卸任感言中也同時強調「期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園」，並期待法規與制度能真正落實大學自治。

歸納前述大學教改始亂終棄、經費困窘、以及行政干預無法落實大學自主的三大病灶，嚴格來說只是整體政府治理績效不足的一個面向而已。內閣面臨改組之際，不論教育部長是否會另換新人，自應正視反思如何匡補粗糙推動改革措施，以及包括經費與對大學自主的匡限等偏差。俗話說「一年之計在於春」，期待執政團隊在新年過節的同時，也能痛改前非，讓我們的高教體系，能夠成為帶引台灣提升競爭力以及創建新境界的領頭羊，則國家幸甚！全民幸甚！