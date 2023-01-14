戰爭與和平是總統大選最重要的議題，更是台灣利益的重中之重，關係全台灣2350萬人民的生命、財產和安全。中華民國處於美中全球對抗的最前線，民進黨、國民黨或民眾黨的總統參選人，都有責任和義務告訴國民，台灣該如何避戰？使台灣趨吉避凶的具體方案是什麼？將如何帶領民眾在亂局裡尋找出路？

人民對總統大選的認知，不分黨派，始終停留在計算選舉輸贏的機率。但是，能贏得選舉的政治人物，卻未必能領導台灣遠離戰爭風險。戰爭與和平，並不適合任憑政客簡化成選舉攻防的政治遊戲。對國家及個人的命運和前途，台灣不同光譜的選民都應該展現出，與台灣所遭遇之嚴峻挑戰相對稱的基本態度。

如今所有生活在台灣的人們，不分男女老少，幾乎都不曾經歷真正意義上的戰爭，即使八二三炮戰的經驗，都遠不足以作為當前的參考。至於真正經歷過戰爭的台灣人，多已不在人間。從七旬長者到年輕小伙皆成長於和平時代，對戰爭同樣陌生。絕大多數台灣人並不曾為戰爭做過準備，也沒有人是準備好的。

體認到這個事實而需要面對的現實是，絕大多數台灣人對戰爭多半來自想像。從國軍高階將領到即將徵召入伍的新兵，從享譽國際的教授到在校的普通學生，從富可敵國的企業家到最基層的工人，絕大多數台灣人對於戰爭的體認，並不存在根本性的差異。因為只能想像戰爭，對於戰爭爆發必須付出的犧牲，不曾認真思考，也不知該從何想起，只能逃避於戰爭也許不會發生的泡泡中。

台灣人對國際政治殘酷現實的無知，在和平時期只是一種嘲諷，作為開拓視野的鼓勵；但在危險時期，卻可能成為台灣走進國際強權致命陷阱的怠惰。儘管如此，倘若我們相信風俗之厚薄，繫乎一二人心之所嚮，星星之火足以燎原，台灣便永遠存在扭轉家國命運的可能。我們絕對有機會共同摸索更好的未來。

台灣遭遇前所未有之變局，無論是選擇一廂情願、視若無睹、聽天由命或是束手無策，都只是坐等悲劇的發生。殘酷的現實是，問題不會迎刃而解，天塌下來，高個子逃得比誰都快。沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。台灣倘若繼續當強國的棋子，放棄中華民國的自主性與主動權，配合強國利益，只會加速走向自我毀滅，台灣人理應具備在關鍵時刻，勇敢向強國說不的勇氣。

當社會有越來越多的民眾，能更真實的認識戰爭，對自身必須付出的代價與犧牲，嘗試建立更貼近現實的認識，民眾自然有可能，也更願意為避戰付出個人行動。只要存在一定數量個體的努力，便有機會成為部份集體的意志，並以此監督及敦促政治人物不輕易屈服於強權，朝有利於中華民國的正確道路前進。只有身為公民的台灣人勇於自救，才能彌補政治人物的失能，同時成為政治人物依靠的後盾，讓政客更有勇氣對強國說不，拒絕繼續讓台灣當強國的棋子。

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