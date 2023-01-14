根據「民主文教基金會」最新民調顯示，有46.7%受訪民眾同意以「九二共識」為前提，重新開啟兩岸交流對話，35.8%的民眾不同意。另外也有50.8%受訪民眾支持「抗中保台」，僅35.7%受訪民眾支持。顯見兩岸和平、對話交流是台灣當前主流民意。

歷史事實證明，「九二共識」就是兩岸交流對話的政治互信基礎。2008年5月20日中國國民黨執政，海基、海協兩會在雙方政府授權下展開協商，在兩會往來正式文件中就提到：以「九二共識」為兩岸互信基礎恢復協商，在「九二共識」基礎之上，兩岸恢復協商，一共舉行過11次會談，簽署23項協議。

相較之下，民主進步黨在2016年5月20日執政後，由於堅決不承認「九二共識」，再加上並未中止「台獨黨綱」，被中國大陸認為是破壞兩岸政治互信基礎，使得雙方關係持續惡化，包括兩岸海基、海協兩會協商中斷，中國大陸停止居民來台「個人遊」（台灣稱為「自由行」）、暫停學生來台就讀等。

除此之外，也由於兩岸關係惡化，雙方在國際場域進行鬥爭，導致台灣喪失聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、所羅門群島、吉里巴斯等7個邦交國，同時也無法參加「世界衛生大會」（WHA）、「國際民航組織」（ICAO）與「國際刑警組織」（Interpol）所舉辦的活動。

尤有甚者，這幾年中國大陸經常派遣機艦在台灣附近海域通過，其主要目的就是要以武力嚇阻「台獨」與外部勢力干涉，導致兩岸關係處於緊張局面，在2021年5月號經濟學人雜誌稱「台灣是世界上最危險的地方」，人民生活在政爭恐懼陰影之下。

由近10幾年的歷史可以驗證「九二共識」的可貴。1992年海基、海協兩會在雙方政府授權下，達成「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同…對於一個中國的涵義，雙方同意各自以口頭方式表述」，這段文字後來在2000年被學者與媒體以「九二共識」來命名，並廣為兩岸各界使用。

「九二共識」非常符合當前台灣的各項法律規範，根據「中華民國憲法與增修條文」，我方主張「一個中國」即「中華民國」，在前言中有「為因應國家統一前之需要」，也就是說未來是要追求國家統一的，目前分治為「台灣地區」與「大陸地區」。由此可見「九二共識」具體內容就是依照「中華民國憲法與增修條文」所產生出來的政策。

兩岸自1987年11月2日開啟民間交流序幕之後，由於雙方在法理上無法正式承認對方，但又無法否認對方相互存在的事實，因此必須發揮高度政治智慧，尋求共同政治基礎，擱置爭議務實協商。「九二共識」有其歷史成因，雖然不能滿足所有人的政治理念，但確實是在兩岸歷史背景下的最佳相處模式。

「九二共識」雖然已是30多年前達成的共識，但放在2023年的今天，仍舊有其新時代意義，就是讓兩岸能「擱置爭議」、「務實協商」、「交流合作」、「維持現狀」、「和平發展」，讓人民能「安居樂業」，企業能「永續經營」，非常契合當前兩岸良性互動之需要，也符合美中台三方利益，是一舉三得的政策。

（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會祕書長）

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