我最近意外發現自己的名字上了三立，民視、自由的新聞網。平常在網路上爬文，如果不小心點進了這些三民自的新聞網頁，我都會覺得眼睛受辱，這一次，自然更有一種被蟑螂爬過的噁心。

事情的緣由是旅美匿名英派學者翁達瑞在臉書發了一篇文，攻擊我的學術背景，在沒有親自向我求證之下，做了非常無知可笑的指控。緊接著按照綠色側翼一條龍的操作模式，三民自綠媒很快就「同步轉播」。

這幾年自從我開始寫文章批評民進黨當權派的腐敗與無能，就有許多英系台派的狂熱份子，不斷地透過網路肉搜、po文、留言、抹黑我是「紅派學者」、「中共同路人」、「魚目混珠的學者」。

面對這些「台派信徒」自大的無知和愚蠢，我一向都嗤之以鼻。因為你要如何跟那些用六隻腳在地上爬行的蟑螂解釋，人其實也可以用兩隻腳挺立昂行呢？

筆者在學校教書也在醫院任職。美國許多有名大學的醫學院，都會與當地社區許多的醫院和醫療中心建立學術與臨床的聯繫與合作，特別針對一些重點的教學醫院，會給予院內傑出的醫生與研究人員「教授」的位階與頭銜，他們不但可以使用學校的設施，也會負責教育訓練醫學院的學生與實習醫生。差別在於這些人不領學校的薪水，名字也不會出現在學校的網頁，但雙方會有許多國家衛生院與私人藥廠的合作研究計畫。

以芝加哥大學為例，自 1898 年設立醫學院以來，已經跟密西根大湖地區的許多醫院和醫療中心建立了聯盟關係，這些學術合作不僅擴大了臨床培訓和醫學教育，也增強了學術實力與基礎研究，並延伸了教師和設施的範圍。許多人無知心險，正驗證了世界上最大的邪惡往往來自於無知。

士分三等。行己有恥，使於四方，上等也。宗族稱孝，鄉黨稱弟，次等也。言必有信，行必有果，下等也。至於那些為當權派充當鷹犬打手的，根本連讀書人都談不上，更稱不上是知識分子了。

以英派學者翁達瑞為例，效忠蔡英文最為有力，在臉書媒體匿名寫文章專門抹黑打擊揭發蔡英文政府惡行的在野人士，但對蔡英文百般諂媚，阿諛奉承，幾乎已經到了令人噁心的地步。士大夫之無恥，莫過於此。在我眼中，這種出賣自己靈魂與腰桿的偽知識分子，比那些為虎作倀的無知網軍更令人作嘔。

真正的民主是要對當權者監督制衡，這才符合民主的真諦。翁達瑞批評的對象包括慈濟、郭台銘、李傑、彭文正、林環牆、高虹安、柯文哲、王世堅、高嘉瑜，而他所力挺的是高端、蔡英文、蘇貞昌、陳時中、周玉蔻、陳明通、林智堅、鄭文燦、四叉貓。所謂「物以類聚，人以群分」，再清楚不過。

台派評論員趙君朔評論翁「在臉書上吹噓、營造自己很行的形象，遇到批評就很不客氣的說別人亂講，自己一定是對的 （這種個性其實完全反映在他一路往下的career）」，很傳神地描繪了翁的性格。這些北美台灣教授甘願充當蔡英文的打手，坊間有一說，其獎賞就是蔡政府教育部的海外玉山學者高薪報酬。倘若傳言屬實，正是斗筲之輩，此等碌碌小人，何足掛齒？

一條只會對任何反對當權者的人狂吠的狗，充其量，就是一條非常聽話的狗而已。只是當讀書人甘願成為一條被狗鍊套住的執政黨惡犬，那才是教育最大的悲哀。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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