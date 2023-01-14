台海關係日益緊張，兩岸之間是否真有可能擦槍走火引發戰事影響全球，成為國內外關注的焦點。美方官員積極訪台、政府恢復役男役期、周遭各國進行兵推軍演，這些無論是台灣自己或是國際間，針對兩岸可能發生戰爭而進行的國防實力提升舉措，表面上看起來是在為台灣備戰、希望嚇阻中共犯台，但實際上是在說服台灣人民要有戰爭意識、要準備好兩岸之間會發生戰爭、必要時刻必須站出來保家衛國。而之所以需要這麼積極灌輸台灣人兩岸戰爭概念背後最根本的原因，就是因為全世界都知道：台灣人並不想打仗。

這幾日又有川普時期的白宮官員、美國前副國家安全顧問博明，和在川普及小布希政府時期皆擔任過要職的美國國防部前助理部長薛瑞福訪台，兩人公開在媒體面前肯定蔡政府恢復一年役期的決定，就等於是在提醒兩岸可能爆發戰爭的同時，間接替蔡政府的兵役政策背書。所以台灣人不管你想不想打仗，要做好戰爭準備。

另外，華府智庫CSIS前幾日公布2026中共犯台的兵推結果。結果顯示，雖然在美日都已經介入的情況下，北京不會獲勝，但美中日台軍隊都會有數以千計的死傷，等於是四敗俱傷。這份報告對北京來說當然帶有一定程度的嚇阻意義，但同時不也在督促台灣人要自我防衛？所以台灣人不管你想不想打仗，要做好戰爭準備。

而最令人匪夷所思的，是司法院長許宗力在司法節上的致詞。明明在講司法獨立的重要性，卻又要提到中共軍機軍艦擾台，但台灣人民卻很麻痺，令人非常憂心。言下之意又是台灣人危機意識不足、備戰準備不夠確實，所以台灣人不管你想不想打仗，要做好戰爭準備。

於是綜觀這些事件最無奈的現實就是，其實全世界都知道台灣人並不想打仗，但全世界只會告訴台灣人，也只能告訴台灣人：你們還是想辦法準備打仗吧。

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