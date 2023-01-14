副總統賴清德「向黨員報告」基層炮火愈來愈猛烈，尤其點名開除郭正亮、王世堅、高嘉瑜三人黨籍聲浪又突然暴起。然而，這些基層檢討敗選的聲音，只敢黑高嘉瑜示警林智堅論文抄襲事件「一屍五命」說，卻不敢招惹派系，否則同樣早早提出示警的林佳龍「陳時中在台北市仇恨值高」、前總統陳水扁勸陳時中早點辭指揮官準備選戰，「不要踏著萬人屍體而上」，同樣在競選期間猛烈發酵，現在卻選擇閉嘴。

最不該黑高嘉瑜！沒有派系的高嘉瑜可是2020立委選戰擊敗國民黨李彥秀的功臣，港湖區是國民黨本土藍最強的選區，李彥秀之前是蔡正元，歷來都是高票當選，民進黨即使在2016以不提名方式支持親民黨黃珊珊，也沒有擊敗李彥秀，如今這一等戰功卻落得這般下場，真教人情何以堪。

還有，選前爆出綠營網軍頭子林秉樞暴打高嘉瑜事件，林秉樞與一大票民進黨立委、市議員關係非比尋常的好，看著孤伶伶的高嘉瑜被威脅、被暴打，可有人仗義直言？這些綠營死忠支持者又在哪裡？高嘉瑜違逆林秉樞的原因，是沒有把副總統賴清德請來參加林母公祭，堂堂立委才遭軟禁虐打。於今賴清德站在親綠群眾面前，怎麼忍見高嘉瑜繼續被霸凌？

藍營鐵票區，綠營真有本事要麼就派從政同志正面迎戰，要麼與友黨聯盟合力推出最強戰將，再不然就是徵召高知名度、理念相近的無黨籍人士當「刺客」，最不濟的情況就是根本放棄提名。2007年受扁家之累選情極不樂觀，內無勇將、外無盟軍助拳，時任黨主席游錫堃心生一計，以下駟對上駟的策略，號召年輕人衝撞艱困選區，這批年輕人沒有包袱、沒有資源，不像政客會計算得失，猶如自殺炸彈客衝向國民黨鐵票區玉石俱焚，游錫堃還給了這批死士一個好聽的名字叫「雷雨奇兵」，高嘉瑜就是出席記者會的代表之一。

「雷雨奇兵」最後沒有執行，高嘉瑜由羅文嘉取代出征後落選，畢竟這種「死士」對於一個年輕人的打擊難以評估後果。回頭來看，在民進黨最低潮的時候，高嘉瑜甘願綁上炸彈當個敢死隊，十幾年後打下國民黨本土藍最強的鐵票區，黑高嘉瑜還不如「清君側」，看看誰坐在黨中央影響蔡英文吧！

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