2005年縣市長選舉，由於高捷泰勞暴動牽引出陳哲男到濟州島賭博，而後衍生出總統國務機要費等風波，我輔選的親身體驗讓我知道大事不妙。投票前幾天我就明確預測民進黨只能贏6縣市，但當時黨中央預測會贏10席；開票結果證實我所料精準。由於選得太難看，當時擔任黨主席的蘇貞昌連夜請辭，並隱身不見人影，直到游錫堃補選接任主席後才露面。

敗選3天後，中常會在我毫無預期中硬推我出任代理黨主席，派系譁然。我堅拒未成，只好臨危授命，首先指定秘書長李逸洋主持敗選檢討，明確列舉敗選的七大原因，毫不偽飾諉過。我則利用35天的代理期間，積極推動十大黨務革新，包括淨化黨內選舉風氣，啟動廉政委員會，成立黨務發展委員會，並順利完成黨主席補選，力圖重振民進黨的威信。然而不久引爆出扁家弊案，再衍生出紅衫軍抗議風波，而當時國民黨候選人馬英九聲勢如日中天，2008年民進黨就失去政權。

這段歷史會不會重演？目前無法預測，需要從三方面觀察：一、國民黨有何強棒候選人？國民黨能贏回人民的信賴嗎？二、有無呼風喚雨的第三者參選？三、賴清德能贏回選民對他及民進黨的喜好和信賴嗎？

目前被媒體點將的準參選人中，除副總統賴清德從政經歷完整，其他多位雖各有專長，卻完全欠缺做為國家領導人所應具備的國防或外交歷練。當前台灣面臨空前的內憂與外患，國庫掏空，卻可能被迫成為「軍火庫」或亞洲烏克蘭的此時此際，下屆台灣總統必須「天縱英才」，方能勝任。

此時此際，凡是真愛民主台灣，害怕被共產中國統治的每一個人，應該超越黨派和人情，同舟共濟，認真選擇我們的未來國家領導人。畢竟根據統計，全國有投票權的公民中，具有正式黨籍的不到10%，絕大多數是真正獨立自主的「黨外人士」！

眾所周知，民進黨的前身是美麗島政團，他們是一群對抗國民黨一黨專制獨裁，冒著坐牢及家破人亡風險，挺身而出追求自由民主和公義的「黨外人士」，他們犧牲奉獻，終於迫使國民黨解除戒嚴，還政於民。

反諷的是，2000年首度政黨輪替，陳水扁總統卻任命從小就在國民黨政治土壤成長並備受呵護的蔡英文擔任陸委會主任委員。她就任時很坦白地表示：「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」

豈止服從！甚至崇拜，追求威權。民進黨於2000年首度執政，開始擁有權勢；2016年二度執政，權勢更大，那些慣於服從、崇拜權勢之徒於是爭相靠攏爭寵，搶食執政紅利，民進黨越來越像當年的國民黨。綠營雖高喊「轉型正義」，因所用非人，致使轉型正義淪為東廠錦衣衛同義詞，令人遺憾。

出身礦工之子的賴清德，雖未曾為民主犧牲，但他棄醫從政，誠懇認真，一路從國代、資深立委連任台南市長，並利用立法院休會期間遠赴哈佛甘迺迪學院進修，而後擔任行政院長及副總統，堪稱從政資歷完備，他即將接任民進黨主席，挑戰空前難鉅的歷史責任。

既已決心承擔歷史重擔，賴清德必需施展雖「千萬人吾往矣」的氣魄，以壯士斷腕的決心，在民進黨內推動「自我轉型正義」，具體完成幾件應興應革事項，才能重振民進黨的黨魂與黨紀，也才能重新拾回台灣人民對民進黨及他個人的信「賴」。

（作者為前副總統）