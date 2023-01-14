1月8日是中國大陸開放邊境的日子，還沒邊境開放之前，歐、美、日、韓、及台灣就幾乎同步對中國大陸入境的旅客進行強制或半強制的新冠病毒篩查。冠冕堂皇的理由是因為中國大陸的疫情不透明，為了「預防」在疫情下產生的變種病毒輸入國內，只好自保的採取入境篩查，並進行病毒株分析。

如果由學理來分析，隱藏在冠冕堂皇的理由之下，其實是西方國家為阻止中華民族偉大復興的陽謀。台灣跟著外人瞎喳呼，表面上只是個二愣子的行為，實際上台灣一點也不愣，其實是在出賣自己的靈魂，又一樁標準的「魔鬼交易」。

西方國家為什麼不直接禁止大陸旅客入境，或是對旅客快篩，而是要扭扭捏捏的執行強制或半強制的核酸篩查，其實是一種「既期待又害怕受傷害」的表現。雖然對入境旅客執行篩查是國家的公權力，但單獨對某個國家執行就是歧視，更何況在以前多的是疫情嚴重的國家都是直接禁止入境。對單一國家的欲拒還迎，以前對南非沒有出現過，對印度也沒用過。

想開放中國大陸的旅客入境，是為了經濟上的需求，也是西方國家指責中國大陸嚴格封控政策後中國大陸的回應。但又在關口執行選擇性篩查，而且很多國家並沒有強制性，也沒有即時性。在關口檢疫上僅能稱為「侮辱性」的政策，並沒有真正盡到把關的責任。所以才會扭捏作態做出這種半吊子政策，好不容易才找出為了預防變種病毒入境的理由，才要監控入境的旅客是否帶有變種病毒。明顯是呼應美國胡說八道的指控，認定中國大陸的開放一定會造成變種病毒。

病毒任何複製的過程都會產生變異，絕大部分的變異株毒性都會降低，更多因此而死亡，只有極少數產生有效傳染但毒性大量降低的案例，omicron就是個經典。變異株自始自終都僅僅是學術上的興趣，不會在還沒出現學術上的有效變異前，就矯情到急急忙忙地把關口鎖住。

把學術上還沒有定論的東西，直接搬來當政策是糊塗的行為。試想想1997年香港H5N1禽流感來襲，台灣就預防性成立指揮中心，那將是全世界歷史最悠久的指揮中心了。西方國家只會拿著雞毛當令箭，對一個僅還在學術上監控的議題，就直接落實到防疫政策。但又做得不徹底，根本擋不住一旦發生的變種病毒，所以這項政策只是為了「刁難」，防止中國大陸因為放開封控而產生的經濟騰飛。目的不是為了阻絕變種病毒入侵，因為根本阻不了。

民進黨在已經喊出「和平保台」的口號時，還跟著西方抗中的步伐推動防疫政策，因此而實際限縮了三通與小三通的開通範圍與時程。根本揭穿民進黨的「和平保台」只是國王的新衣，沒有行動的口號，連最簡單遞出橄欖枝的動作都不願意做，還奢談什麼和平。

（作者為中華民國防疫學會理事長）