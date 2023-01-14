清初孔尚任在其《桃花扇》中這樣說：「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」以如此的光景形容近日來的民進黨，真是再貼切不過了。猶記2016年蔡英文首次執政，要求所有的民進黨員要「謙卑、謙卑、再謙卑」，而7年過去，在民進黨執政下發生種種匪夷所思、荒腔走板的人與事，讓人們看見了絕對的權力使人墮落之速，實在令人心驚。從而慶幸中華民國已經走上了民主制度，並且有了言論自由，否則台灣社會的沉淪還不知道會搞到何種程度。

1945年7月1日，民主同盟的黃炎培與章伯鈞、左舜生、傅斯年等6位國民參政員從重慶飛抵延安訪問中國共產黨。3天後，毛澤東請黃炎培到家中茶敘，問其幾天來的考察感想。黃炎培說：「我生60多年，親眼所見，真所謂其興也勃焉，其亡也忽焉。一人、一家、一團體、乃至一國，都沒有能跳出這周期律的支配力。大凡初時聚精會神，沒有一事不用心，沒有一人不賣力，那時艱難困苦，只有從萬死中覓取一生。既而區域一步步擴大，少數演為多數，環境漸漸好轉，而精神也漸漸放下，幹部人才漸見竭蹶，到風氣養成，難於應付局面，雖有大力，無法扭轉。」毛澤東回答：「我們已經找到了新路，我們能跳出這周期律，這條新路，就是民主。」

黃炎培當時所針砭的對象，主要是已經出現了許多腐敗現象的國民黨政府，而他看在延安整經建武的中共，知道抗日戰爭結束後國共內戰難以避免，中共得勝的可能性不小，因此黃炎培也希望毛澤東有所警惕。毛得天下後，經常以黃炎培的這段話提醒共產黨員，但是從解放一直到文革結束，毛澤東自己也沒有能跳出黃炎培所講的支配周期律。

國民黨來台以後，亦如黃炎培所說：「初時聚精會神，沒有一事不用心，沒有一人不賣力，那時艱難困苦，只有從萬死中覓取一生。」1988年蔣經國過世，台灣社會歌舞昇平，大陸方經文革不久，兩岸經濟水平差距很大，台灣方面以為可以如此長期維持優勢，沒想到30年風水倒轉，中國大陸國力日盛，總體經濟僅次美國，而台灣今日所面臨的內外局面真是雖有大力，難以逆轉。

然而，當賴清德以孤臣孽子的心情，忍受黨內外笑罵，摩頂放踵於台灣社會民眾當中，相對於國民黨與藍營中冒出來越來越多的「大位角逐者」，其興高采烈的言行真如台北市議員張斯綱所說「大家又開始翹尾巴了！」令人擔心從現在起算不到365天的總統大選，2020年國民黨的慘痛教訓，可能是會重演了。

台灣的社會越來越選舉化、族群越來越動員化，從而彼此互為「不友善的他者」現象也越來越明顯。2024年以後我們需要的不只是一位「勝選者」，而是一位可以整合社會中不同的意見，讓台灣社會慢慢地回復正常並且帶領兩岸關係走向和平的領袖。

（作者為作家）