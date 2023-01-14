立法院甫通過《平均地權條例》修法，明訂預售屋契約禁止轉售，卻立即遭內政部代理部長花敬群閹割，他自創法律見解，以日出條款讓房市炒手口袋的燙手山芋，一秒變成稀有絕版品。

上月底最新公布的房價負擔能力報告顯示，全國房貸負擔率首度超過4成，為調查以來最沉重。其中，北市民眾負擔率為67.07%、新北53.66%，意味著辛苦掙來的可支配所得，超過一半都得拿來繳房貸。

高房價，讓不少有殼蝸牛為了房子，被迫放棄體驗不同的美好人生，生活少了許多色彩；另方面，因房價上漲的房租，不僅吞噬年輕人的儲蓄，更因為少了不動產這張資本市場的入場券，就此陷入階級僵化困境，連作夢的本錢都沒有。

老百姓原以為民進黨在歷經九合一大敗後，多少會願意正視這個民怨之首。未料，當最高民意殿堂修法禁止預售屋契約轉售後，內政部卻反過來替建商與投資客設下防火門，究法論理都是大有問題。

就法而言，三讀條文清楚寫著，預售屋之買受人於簽訂契約後，不得讓與或轉售買賣契約給第三人，通篇並無日出條款，花敬群卻逕自加油添醋，這是於法不容。花敬群去年於立法院答詢時說內政部的態度「並沒有不溯及既往」，亦即只要修法通過，一律禁止換約轉售。如今他卻自打嘴巴，證明自己在國會公然說謊。

從內政部對《平均地權條例》修法打假球，再次讓人看見政治獻金對政府決策的影響力有多大、政商之間的水有多深。只是，蔡政府若繼續任由房地產扮演台灣社會貧富的分水嶺，那麼，青壯世代的革命，注定未完待續。