大陸8日起解除疫情3年來的入境限制，取消入境後核酸檢測和集中隔離，取消國際客運航班數量管控措施，並恢復大陸公民出境旅遊。大陸線上旅行社大數據顯示，1月8日當天出入境機票訂單同比增加628%，創2020年3月以來最高量。解除疫情管制增加了國際社會對大陸經濟的信心，高盛、摩根士丹利等國際機構紛紛上調2023年大陸經濟增速預測。

大陸是全球最主要的出境旅遊消費國之一，2019年大陸公民出境遊人數約為1.5億人次。大陸旅客的「回歸」將為全球旅遊業界帶來新的活力，為全球消費市場注入動力。同時，擁有14億人口的大國，重新融入世界，對增進各國的了解和理解，促進地區和世界和平也有積極意義。

經過3年隔離，各國、各地區民眾之間心靈的距離也在拉遠，疫情管控的放開為增進民間交流帶來了契機。無論是出入境旅遊、留學、訪問、智庫交流還是海外投資，2023年，這些需求將得到釋放，大陸與其他國家的民間交流人數將大幅提升，有助於增進彼此好感，推動國家間關係穩定與友好。

對大陸而言，放開是經濟復甦、對外交往的必然選擇。新冠疫情3年間，為了保護民眾生命健康，大陸實施了嚴格的出入境政策，但一直強調其開放戰略並未改變。不久前中共二十大報告重申，大陸堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略。雖然面臨西方世界的「脫鉤」、「斷鏈」，大陸官方仍強調其實現中國式現代化的路徑特徵之一，是透過和平發展的方式與世界融合融通，實現共同發展。因此，大陸未來預計仍會繼續保持與世界的聯通與互動。

但放開並不意味可以立刻回到疫前繁榮狀態，經濟復甦仍有隱憂和難關。其一，如何加強防疫政策協調並達成共識。大陸放開後，日本、韓國等國家對大陸旅客採取入境限制措施，在溝通無果後，大陸針對這些國家採取相對措施。很顯然，這些不夠友好的做法影響國家間正常人員交往和交流合作。

客觀來講，大陸過去一段時間雖然病例激增，但所流行的新冠毒株已經在其他地區出現過，並未發現新的變異毒株。聯合國祕書長發言人杜加里克近日表示，會員國應該遵循世界衛生組織的指導方針，所有關於乘客篩查等方面的決定都必須以科學為依據。各國的理性做法應是保持政策透明、共同加強病毒變異偵測並及時通報，透過合作防疫來推動互信。

其二，全球產業鏈重塑依然任重道遠。疫情3年，全球產業鏈斷鏈脫鉤加劇，脆弱性更加明顯，去年下半年以來，全球產業鏈開始加速恢復，但並不盡如人意。這其中也孕育著新的變化，全球價產業鏈將向區域化演進，中、美、歐預計將成為區域化產業鏈的三大核心。在各國愈發重視國家安全的背景下，如何穩定全球和區域產業鏈，加深互利合作，考驗政治智慧。

其三，恢復市場信心還需要更加積極的作為。大陸經濟能否在2023年真正復甦，關鍵在於能否恢復、改善各界預期，重拾企業家信心。這不僅需要積極的財政政策和穩健的貨幣政策護航，還要引導房地產市場走出困境，大力支持平台經濟、支持民營經濟發展。為止損資本外流，增加外資湧入，還要繼續營造市場化、法治化、國際化的經商環境，落實好外資企業國民待遇。去年12月底大陸召開的中央經濟工作會議強調大力提振市場信心，推動經濟運行整體好轉，相關政策應盡快落地見效。

對兩岸而言，隨著大陸防疫政策和出入境政策的放寬，兩岸之間重啟觀光旅遊、留學就業等迎來更好的契機。兩岸民眾都期盼2023年成為兩岸重新開放元年，政府若拒絕順應民意，2024大選將付出代價。