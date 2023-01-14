新竹市長高虹安甫就職，立即針對選舉期間沸沸揚揚的「新竹大祕寶」展開調查，果然在棒球場草皮下發現大量廢棄物，隨即移送檢調偵辦。這是一個需要勇氣的決定，也是民主制度的「轉型正義」。明年1月總統與立委就要改選，今年將是「綠色執政品質保證」檢驗年，只有忠實呈現林右昌、鄭文燦、林智堅這3位卸任市長的治理成績，人民才能掌握充分的資訊，聰明投下2024這一票。

檢驗民進黨治理成績

政黨輪替的地方首長，面臨一個兩難的情境：「蕭規曹隨」或「積極查弊」？以高虹案為例，市府主管想必都與林智堅配合無間，才能獲得拔擢；換句話說，市府主管與林智堅是「責任共同體」。高虹安要求市府文官調查前朝弊案，等於要部屬「自己調查自己」，其困難可想而知。好在高虹安胸有定見，延攬高檢署檢察官蔡麗清出任副市長，很快抓到要害。

高虹安可以有另外一個選擇：「放水」，向既得利益靠攏、向民進黨示好，讓文官體系放心，避免政治上的風險，正如桃園市長張善政的選擇：「鄭規張隨」降低政治風險。選舉期間以詹江村為首的桃園市議員候選人，連續揭發市府種種工程疏失，包括八德運動中心天花板掉落、竹圍漁港新建的遊艇碼頭損壞，最讓人瞠目結舌的，是市立圖書館新總館，居然未經變更設計就增設夾層，擺明違章施工。

用常理思考，廠商若未獲取市府的同意或默契豈敢違法施工？前桃市府文化局為何視若無睹？其中有無弊端？桃園市民無不期待新團隊挖掘真相，未料張善政竟任命曾是新總圖營運商董事的人擔任文化局長，這就好比柯文哲請遠雄前總經理當都發局長審大巨蛋案、2024當選的總統請高端前總經理當衛福部長一樣，擺明「放水」。

果不其然，詹江村向桃園市文化局索取鄭文燦時代的「自媒體招標資料合約」，文化局以「保護個人隱私」為由拒絕提供，等於打了「公開透明」一巴掌；事後張善政私下致電詹江村，表示是為了「避免影響市府士氣」。張善政與馬英九前總統相仿，嚮往當「全民首長」，自認為有責任保護文官部屬。

揣測張善政的思維，是認為選舉結束了，執政開始了，請營運商的前董事來擔任文化局長，是最能夠把新總館好好「收尾」，也最能夠讓市府員工安心的方式。桃園歲出預算1429億，遠高於新竹市，「桃園大祕寶」比新竹市更值得徹查。但張善政連如此誇張的案件都不查，何況其他可能的弊案，張善政是在為鄭文燦市府團隊的清廉背書嗎？

政黨輪替制度性防弊

從民主「大是大非」的角度，必須肯定高虹安、為張善政婉惜。民主政治是責任政治，追查前朝可能的弊端與文官看似無關，但政黨輪替的價值就在制度性防弊，後任者有責任清查前朝可能的弊端，若對前朝「放水」，那是失職。

公務員的服從義務有其限度，為迎合長官而罔顧法律的公務員，畢竟極為少數，絕大多數文官是兢兢業業，期待「青天市長」來撥亂反正。如果政黨輪替後，違法逢迎的文官續居高位，不願隨波逐流者仍在邊陲浮沉，這樣的政黨輪替有何意義？

即便以政治人物的個人利害而言，向民進黨讓步，就能得到善意回報嗎？張善政日前在凌晨自行開車視察平鎮水情，民進黨卻以5小時前抿了兩口紅酒說是酒駕，相信他點滴在心頭。更不用提前總統馬英九以「全民總統」為念，在教育與兩岸政策上諸多應為而不為，造成今日國家認同的混亂。

2023年是大選年，也是檢驗民進黨治理成績的一年。不論就兩岸的和平，台灣的民主，乃至不讓台灣繼續沉淪的角度，推動2024政黨輪替是必要之舉。在野陣營新任縣市首長不需「逢前朝必反」，但有責任呈現民進黨執政真實的一面，查弊是最起碼的責任。