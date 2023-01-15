西方的天文學、星盤、三稜鏡，以及歐幾里得的《幾何原本》，是跟著西方人開拓貿易的需求而來，隨著葡萄牙、西班牙、荷蘭而東來的，還有法國及英國等。

英國是最重要一個，指的是17世紀面積尚略相當於山東省的英吉利王國。英吉利王國之在西歐，無論面積或人口，都還算大國，其人口是荷蘭的4倍，是一個深具農業基礎，且有法制傳統的國家，在14世紀至17世紀歐洲文藝復興（The Renaissance）後，英吉利由一農業國逐步蛻變為商業國，費時共約350年，加以是一個有航海之便的海島國，全國一經由農轉商後，其工商業快速發展，成為一個擴大了約60倍的威尼斯，實為人類歷史上前所未有。所以在軍事上超越法國、西班牙，航海探險上超越西班牙、葡萄牙，生意上超越義大利、荷蘭。

尤有甚者，因為商業化而激發出來的科技創新，也產生了數不清的大科學家，發明家，思想家及文學家，如牛頓，達爾文，瓦持，培根，洛克，亞當斯密，莎士比亞等。搞出個日不落國，稱雄寰宇數百年，把華夏的天朝上國整得個四腳朝天，信心全失，非偶然也。

前面提到農業國、商業國，意思是以農業社會為主，或以商業社會為主形成的國家。我先試著說明一下這兩者之間大致上的差異或區別，以後提到這兩者名詞時，較有明確印象。

農業社會一般以家庭或手工業為生產單位，生產的目的主要是為滿足家庭或少數人的生活需要，不是大量物品的生產或交換，而且生產或交換的品項也比較少。交易既為小量，品項又少，故社會分工不發達，社會分化程度低，社會流動性弱，社會關係自然以血緣和地緣關係為主。個人的發展當然受到限制，競爭機制快不起來，社會的變革和進步就慢下來了；優點、缺點都是穩定，穩定易形成壁壘，也易造成封閉。

故華夏的農業社會，為打破統治者與被統治者之間的壁壘，創造了一個上、下管理階層新陳代謝式的科舉制度，一直到清朝末季朝廷決心棄農就商（以夷制夷）時，才把這科舉制度取消。在打破封閉方面，儒家思想也鼓勵人與人之間的合理來往。

儒家之「仁」字，指二人也，二人就是你與他人；來往的原則要「己所不欲，勿施於人」，還要「己立立人，己達達人」。不僅如此，華夏各地受地形所限，各處形成小環境的封閉狀態，造就方言眾多。譬如梅州是客家區，但梅州所屬七縣，腔調就有些差異了。相對於百公里外海豐、陸豐的客家話，腔調的差異就相當大了。到江西贛州一帶探親，都是客家人，都自稱在說客家話，但腔調之差異，相互非仔細聆聽不可，否則不易聽懂了。

這情形不僅僅發生在現代客族，或可說華夏之古今各地，莫不如此，此與華夏各地有相當多而零星封閉的地形有關。華夏先民打破這封閉局面的招數，是採用象形文字，基本上以形釋義，解決各地溝通障礙。我們現在所用的華文，和兩千多年前基本是一樣的；而今日以拼音文字為主的人，要他讀兩千多年前的文字，因為聲音變了，就沒這麼容易了。

象形文字以圖釋義的優點，最明顯的是現在世界通用的交通標誌，計有禁止標誌24個，禁制標誌10個，警告標誌59個共93個，都是圖形，可視同象形文字的擴充；若要把標誌的意義用文字說明，那世界上文字太多，不可能世界通用，而圖形式的交通標誌，世界正順利通用中。一個標誌的意義，是固定不變的，但可用不同的語言說出來，大家才不會雞同鴨講。華夏中國所以成為統一狀態，和象形文字的通用或有關。

整體而言，農業社會中的農民占約90%，其他不是農民的如官吏、軍人、工匠或商人及服務業人員等約10%，整個社會結構粗簡，組織寬鬆，在家長式政治制度，兼有新陳代謝式科舉制度的運作下，社會的運作仍屬有序，但顯現動作的遲緩而已。既然「己所不欲，勿施於人」，但一般而言，都是為己謀者多，為他人謀者少，因之農業社會中鼓勵自我反省、自我約束，強調道德而非利益，整個社會乃顯現笨拙而無能。若從農業社會整個的社會效能看，農業社會像是一部牛車。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】