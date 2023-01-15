民進黨主席補選投票，蘇貞昌前往投票時，被問及內閣何時改組的問題。蘇表示，立法院會期結束後，將與蔡英文總統「一同」討論，再向外界報告。接著，蘇貞昌若有所指地說道，重大政策不能延誤，神比喻「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」他要眾人勿扭曲、分化，因為國家只有一個。

慘遭「去中化課綱」洗禮的民進黨黨員，應該都不知道袁崇煥何許人也，蘇貞昌此時此刻祭出袁崇煥，究竟何所指？

袁崇煥是明末抗後金的大將（按，袁崇煥1629年底入獄，1630年慘遭車裂分屍的酷刑，後金皇太極直到1636年才改國號為大清。）袁崇煥之死固然關係到明朝的敗亡，實則，明朝中後期，君主昏聵、權臣宦官為虐，國勢衰微已久，反之，遠在關外的後金，勵精圖治，近悅遠來，此消彼長，才是明朝滅亡的真正原因。由此角度看，明與後金關內關外對峙，先盛後衰，與海峽兩岸局勢的變化，還真有些神似之處呢！

有人將袁崇煥之死的悲劇，歸咎於崇禎皇帝中了皇太極的反間計，誤殺功臣猛將。事實上，崇禎年幼昏愚，毫無戰爭經驗，對袁崇煥以及邊關大將的忠貞多有疑慮，復以朝中大臣結黨營私、勾心鬥角、貪功諉過，誣指構陷，才會讓幾次擊敗後金的袁崇煥冤死獄中。這段驚心動魄的歷史悲劇，如今讀來，比擬現實台灣政治，還真有點似曾相似之感呢！

饒有意思的是，蘇貞昌忽然高舉袁崇煥的牌位，不知是不是自比袁崇煥？袁崇煥死於昏君不明，死於朝中黨同伐異，難不成他暗指蔡英文昏聵不明，忠奸不分，對於眼下民進黨內的派系鬥爭，攘臂爭利，也透露了不滿之心？

不過，蘇貞昌若自比為袁崇煥，但袁承煥驍勇善戰，可沒有用掃帚來抗敵。此外，袁崇煥對抗的是「異族」，明清之後，五族共和，如今的異族應該是遠在太平洋東邊的美國，不知蘇貞昌敢對抗美國麼？

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