高嘉瑜現在成了民進黨眾矢之的，綠營支持者把她罵到臭頭，藍營卻竊竊自喜，以為高嘉瑜會不會就此轉性，改投藍白營、甚至改披藍衣？

想得太早，牛牽到北京還是牛，想想高嘉瑜過去，每逢民進黨重大政策，高不是全力赴與？廢核、萊豬、公投、連打高端她都想搶第一，這種死忠你還想叫她轉性不啻緣木求魚。

只能說，高嘉瑜聰明絕頂，很會觀摩時事、利用時事、操縱時事，對她有利的她會事先布局、不利她的她會放軟身段、害過她的她也會記仇。她看準了賴清德絕對是明日之星，因此在賴身上下大注；看準了陳時中不成氣候所以正眼也不瞧陳一眼；昔日曾被蔡英文摒棄改為支持黃珊珊，這筆帳你想高嘉瑜會為蔡英文效忠？打死她也會支持蔡的死對頭。

高嘉瑜也知道自己在民進黨中的分量，港湖區她是綠營唯一的神力女超人，藍、綠、白通吃，民進黨根本不敢開除她，她也壓根不會離開民進黨，至少也要等到2024大選之後，民進黨再輸，高嘉瑜才有轉性的可能。

民意如流水，高嘉瑜深諳此道，大家只能看高嘉瑜在台北政壇如魚般的戲耍，或許2026被推出來選市長也不一定。

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