美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）1月12日於政大社科院以〈驚濤駭浪中的自由：台灣準備好了嗎？〉為題發表中文演講。

博明大力稱讚「台灣也是民主的榜樣，目前一些民主國家淪陷於社會信任度低迷，懷疑自治的能力，而台灣的民主信心正在增長」。

這有嚴重的瞎扯淡嫌疑。民進黨政府以人民的血汗錢豢養網軍對付人民與反對派政治人物，瞎整與自己立場不同的媒體，禁止媒體報導不利於自己的新聞，頻繁說謊欺騙人民，大筆預算去向不明或浪擲於明知失敗的項目，已到了天怒人怨的程度，令懷疑民主政治治理能力者人數增加，更有藉口抨擊民主制度，這林林總總的惡行劣跡能是「民主的榜樣」嗎？

博明斷言，「台灣民主已經受到了攻擊。…不用説，威脅來自北京，方式是所謂『政治鬥爭』。」明白提到大陸對台的「認知戰」，舉了兩個例子：「美國把台灣當棋子，準備把台灣『烏克蘭化』」與「普丁入侵烏克蘭是對北約長期存在的一種可以理解的回應」。

去年由美國完全掌控的「世界民主運動大會」在台灣舉辦，在會上將台灣與烏克蘭深度連結與類比，違反了當初民進黨政府一再公開宣示之台灣不是烏克蘭的主張，請問，這是中共的認知戰還是美國的居心設計使然？

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最近針對台海情勢完成24次兵推，1月10日公布的分析報告指出，「台灣並不適用所謂的『烏克蘭模式』」，顯然，美國人一直有將烏克蘭模式應用到台海的企圖嘛！

至於「普丁入侵烏克蘭是對北約長期存在的一種可以理解的回應」的說法，確實扭曲事實，但美國大牌國際政治學者約翰．米爾斯海默（John Mearsheimer）不就是這樣認為的嗎？博明難道以為米爾斯海默會聽命於中共嗎？

博明雖說：「美國與台灣和盟友密切合作，目的是阻止兩岸戰爭的發生，因爲戰爭無論對哪一方都是災難性的。」但還是迷信軍事嚇阻的作用，以為可「以實際打贏戰爭的努力來遏制戰爭。」同時，還吹牛「事實上，北約的存在顯然是阻止和延遲了普京發動和擴大戰爭。」

無論如何，博明在這裡出現一個論述的破洞，「以實際打贏戰爭的努力來遏制戰爭」必須以戰爭發生為前提才能獲得證實，亦即軍事嚇阻是沒有辦法保證阻止戰爭的，也許可以延遲，若延遲，極可能讓對手有底線思維，做了更好的準備，具備出更重手的力道，潛在的傷害更大。

博明大概也知道自己的論證有破洞，所以接著說：「顯而易見，未能阻止普丁發動烏克蘭戰爭的原因不是對俄羅斯的軍事威懾，而是幾年來，美國及其歐洲盟友對普丁一步一步顛覆烏克蘭主權的反應猶豫不決。」

把烏克蘭戰爭的責任推給美國與歐洲盟友的「猶豫不決」，是不負責任的託辭。明明有邏輯漏洞還執意如此表述，無非是要為美台軍事合作大唱讚歌，誘使台灣人民全心投入「為美備戰」，先表現出比美國人還堅決的「視戰視死如歸」。這就是要台灣人先敢於當砲灰，至於美國是否就不再「猶豫不決」，不能保證。

博明在前面說到，台灣面對的是來自中共的「政治鬥爭」，「中共也知道，台灣不會軍事威脅中國。」又說「北京希望吞併台灣，是因為民主的台灣對北京極權政權的存在構成威脅」。

顯然，兩岸問題的本質在政治不在他處。若此，是不是首先應該考慮以政治戰略與作戰回擊中共，而不是把絕大部分的心思與賭注放在不對症的軍事嚇阻？而政治戰略是台灣最能以小博大之處，若能充分發揮，對美國只有好處，沒有壞處。美國為何不能促使兩岸正式開啟政治對話，為其保駕護航，實踐多次公開宣示的「鼓勵兩岸和平解決方案」？似乎折射出天生好戰或故意阻撓兩岸統一的心態。

博明深知台灣現況，利用台灣社會已經激化的對立慣性，把親共與親美對決，想以否定親共的方法反證親美的正確。事實上，台灣主張親共者為極少數，會越來越吃癟，不值得一提，博明居心叵測，不言可喻。

站在台灣的立場，最符合台灣核心利益的路線是以我為中心的戰略獨立自主，既不能親共，也不應一邊倒親美。先不論美國人心里怎麼盤算，美國的軍事力量能不能作為完全的依靠，看看韓戰、越戰、阿富汗戰爭的結果就應明白。（作者為政大國發所博士）

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