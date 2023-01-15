（示意圖／資料照片）

蔡政府稅收超徵的撒幣大戲依舊激情演出，竹北市甚至還加碼引起一波入籍之亂，蘇內閣自從喊出每人普發現金6000元，整個決策過程無疑只為討好大眾，也讓「即興民粹」成為債築高台的隱憂。

依據《預算法》第59條規定「超徵應一律繳庫」，按照制式作法藉此減少舉債或增加還本，蔡政府的還稅於民根本就是回應輿情反彈，最終為了亡羊補牢而挖東牆補西牆；蘇內閣雖留校察看卻反應出超高議題風向效率，然而未經深思熟慮的通盤考量，破壞稅制的完整性與平衡性，只因這種無以名之的民粹撒幣。

「即興民粹」迫使責任政府與濫權政府產生一線之隔，一邊是為振興紓困回應大眾期待，卻也產生法源依據並無前例可循，迴避立法途徑制定退稅法規，迫使多元價值遭到弱化，最終聲音大者便能獨享利益，促使執政當局服膺短線政績。蔡政府這類異常的財政策略恐怕還會造成通貨膨脹，不去思考物價水準如何回歸正軌，只想依賴集體撒幣藉此沽名釣譽，殊不知已債留子孫造成世代不正義的問題。

蔡政府的「即興民粹」已讓債築高台雪上加霜，無以名之的還稅於民注定收支失衡，債留子孫甚至無法拋棄繼承，也難怪總統說「2024年以後是下一代的事」。

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