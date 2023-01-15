人與人之間的相處是最不容易的事。常常許多的不愉快，甚或痛苦與失敗，都與人際關係不佳有關。夫妻之間常會冷戰，幾天甚或幾個月不講話，其實說穿了，也沒甚麼大不了的事，但礙於面子，就是不肯先開口，一味盼望對方先來化解。

藉拜年化解前嫌

在舊的一年即將結束之際，我們可不可以好好想想，過去一年裡，我們有沒有得罪了些什麼人，是不是可以用拜年為理由，給對方一通拜年電話。說：「某某兄，我是某某，不好意思，打個電話跟你拜年，祝你新的一年萬事順利，謝謝你過去一年的照顧。」如果願意的話，可以再說一句：「謝謝你對我的諸多包容。」

這樣的拜年電話，也可以打給曾經虧欠或得罪過你的人。《聖經》上說：「你們如寬恕別人，神也會寬恕你們的種種罪過。」寬恕是一種極重要的美德，但也是很難行出來的，只有勇敢的人才做的出來。

使人和睦的人

拜年電話不必講太久，切記不要舊事重提，或加上諸多辯解，萬一對方提及，也應該輕描淡寫的轉移話題，或很快結束談話。用電話拜年去化解恩怨，使人和睦，是蒙神祝福的事，因為《聖經》上說：「使人和睦的人有福了。」

台灣有個慈善基金會在中國大陸浙江省承辦了一所高中，這是一間公辦民營的學校。因為這所高中是在一所公立高中遷校後所留的舊校舍辦的，所以土地及校舍都是政府的，由基金會以不營利方式經營15年後，歸還政府。這所學校董事長告訴我，春節時，台灣去的志工都回台過年了，只留下他這個創辦人及夫人留守學校。

他利用除夕、大年初一，勤打電話給學校教職員，尤其是從浙江以外省份來的老師，向他們及家人拜年。從接電話的語氣中，聽得出來接到拜年電話的老師或家人，都十分驚喜，想不到董事長沒有回台灣過年，還專程打電話向他們拜年。

拜年電話效果好

事後一位老師提及，她父親跟她說：「你們這所學校是有愛心的學校，這可從創辦人的行為看得出來，你要珍惜這份教職並努力教學。」有愛心的拜年電話，可促進和諧、提高工作士氣，這絕不是應酬性的拜年，甚或送禮所能比擬的。

台灣社會藍綠界線分明，已經到了沒有是非的地步了，這不是台灣之福。愛台灣的人都應該共同來化解，能有多少力量，能有甚麼好方法，都應使出來。《聖經》教導我們：「若是能行，總要盡力與眾人和睦。」過年的時候，藍綠陣營，不管是中央或地方，能否主動來個拜年電話，相信會有很好的結果。

盡力與人和睦

放下身段，擺脫過去恩怨的羈絆，打個拜年電話，重新建立人際關係，只是一個例子。我們也可以用其他很多機會，達到同樣的目的。例如現在已不太流行寄賀年卡或聖誕卡。但是如果對曾經有過不愉快的朋友，寄張賀年卡或聖誕卡，附一、二句溫馨的問候，對恢復友誼，會有奇妙的幫助。有時對方可能也在懊惱，因一點小事，失去了你這位朋友。你想恢復友誼的舉動，他當然能夠體會，也會有好的反應。這就如同夫妻冷戰，都想和好，但誰都不願先開口。讓我們做先開口的人吧！

《聖經》上說：「使人和睦的人有福了。」先開口的人，就是使人和睦的人，也是蒙神祝福的人。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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