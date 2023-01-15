說實話，韓國總統尹錫悅比台灣的蔡英文總統辛苦百倍。因為，尹錫悅要在任期5年內達成選前對人民的各項承諾。

14日，尹錫悅夫婦率領企業家100多人國賓訪問阿拉伯聯合大公國，再轉赴瑞士出席世界經濟論壇，發表演講針對韓國經濟環境提出說明及誘引外資來韓投資。

如果觀看韓國國內政局來說，尹錫悅不可能此時出國訪問。首先，執政國民之力黨代表（主席）選舉訂於3月8日舉行，目前至少有8人參加競選，不僅競選頗為激烈，並且負有明年4月國會議員選舉必須勝利的重大責任。

若國會議員選舉失敗，仍由民主黨掌握國會，「朝小野大」局勢不變，尹錫悅的施政將受到嚴重阻礙。尹錫悅要從國民之力黨中找出「心目中人」贏選，否則會淪為「半套政府」而已。

尤其，民主黨代表李在明和前總統文在寅的弊案影響政局穩定。尹錫悅與李在明、文在寅間的衝突幾乎時時刻刻發生，李在明、文在寅靠著民主黨的勢力，動員「網路粉絲」，頻頻與尹錫悅對抗，韓國無一日安寧。

兩韓問題更是棘手。繼12月26日，北韓5架無人機侵入韓國領空，31日、1月1日元旦連續發射飛彈。除了總統尹錫悅大怒外，政府不知如何應對是好。兩韓進入「硬碰硬」的緊張趨勢。

以目前韓國國內情勢來觀察，可謂「內憂外患」。檢警對李在明的弊案一點都不鬆歇，若無意外，李在明無法逃避牢獄之災。這也是韓國選民賦予尹錫悅的艱鉅任務。

可怕的是，北韓國務委員長金正恩目前「靜中不動」。金正恩已多次豪言並警告尹錫悅不惜一戰。美國和韓國情資顯示，北韓已備妥第7次核試，韓國則不諱言「若不怕滅亡就來吧」。

過去，韓國歷屆政府時而也與北韓發生大小磨擦，但自尹錫悅上任後，兩韓關係完全變了樣，南北韓互相視為「敵國」。因此，發生戰爭的機率也提高。

兩岸與兩韓關係在尹錫悅與蔡英文手裡真可謂「同病相憐」。兩人在親美、親日方面有志一同，卻帶來中國大陸與北韓的軍事騷擾不斷，顯然無助於解決兩岸和兩韓問題。

尹錫悅與蔡英文不同的是，尹錫悅從韓國經濟切入解決國內問題。台韓都依靠出口吃飯，尹錫悅專機上有企業家隨行，總統為企業分擔「生意」，讓低迷的韓國經濟早一點活絡起來。

尹錫悅心中只有人民。他不在乎近日民主黨國會議員在國會走廊舉辦羞辱尹錫悅夫婦的裸體畫展，檢察官偵辦李在明和文在寅的力道越來越強，這是尹錫悅不違背選民的期盼，讓韓國成為今後「總統不坐牢的國家」。

蔡英文多麼有幸，在韓國根本不可想像的事，台灣司法院長許宗力也加入「抗中保台」的隊伍。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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