中共二十屆中央紀委第二次全體會議近日落幕。中共中央總書記習近平在此次會議上發表講話，強調一刻不停推進全面從嚴治黨。就腐敗問題，他指出，「反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜」，「必須深化標本兼治、系統治理」。此次會議發佈了3000多字的會議公報，對健全中共全面從嚴治黨的制度體系作出了系統部署。

新年伊始，中共中央紀委國家監委接連發佈三名中管幹部（在中共中央組織部備案的幹部）落馬的消息，包括山東省青島市政協主席汲斌昌，大陸國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華，以及河北省人大常委會原副主任王雪峰。大陸官媒央視連續四天在黃金時段播出四集反腐敗電視專題片《永遠吹衝鋒號》，揭露一批重大腐敗事件和高官腐敗情節。

這些訊號皆顯示中共將繼續大力反腐，繼續保持從嚴治黨基調。腐敗問題關係中共長期執政地位，關乎民眾對政府治理的信心，更關乎大陸發展的未來。中共作為全世界黨員人數最多、規模最大的執政黨，其對權力監督和對治黨的探索，對世界政黨亦有啟發。

近來，「一把手」（一個組織的最高領導人）及其身邊人腐敗、政商勾連等漸成大陸腐敗案件的突出特徵。在大陸行政體系中，「一把手」具有主導地位，但對其權力監督的難點是：上級監督太遠，同級監督太軟，而下級監督不太現實。近年來，大陸推動國家監察體制改革，緊盯「一把手」，加強了政治巡視巡察。巡察組從多個維度制定考察指標，協調多個部門提供「一把手」問題情況，並通過實地談話、查閱資料等多種方式，對「一把手」的履職狀態、生活情況等進行全面瞭解，準確核實情況。這一黨內監督手法有效提升了對權力運行的制約。

大陸也越發重視反腐的系統性和制度建設。中共十八大以來，大陸展開了史無前例的反腐敗鬥爭，也不斷完善中共黨內法規制度體系，初步建立起全面從嚴治黨體系。中共二十大報告提出，「健全全面從嚴治黨體系」。此次中紀委會議公報中提到，促進完善黨內法規制度體系，還將推進反腐敗國家立法，推動完善紀檢監察專責監督體系、黨內監督體系、各類監督貫通協調機制和基層監督體系，形成監督合力。監督是治理的內在要素，大陸正在將監督體系融入國家治理體系，推動制度建設更好轉化為治理效能。

此外，值得注意的是，中共非常重視政治生態的淨化和廉潔文化的養成，讓黨員從精神源頭「不想腐」。習近平在此次會議上提到，「更加注重正本清源、固本培元」。中共每年都會在數量龐大的黨員群體中開展各種活動，培養、塑造黨員的擔當意識、人民情懷和廉潔思想。中共二十大閉幕不到一周，新一屆中共中央政治局常委即前往中共革命聖地延安，參觀中共七大會址、毛澤東舊居等，重溫以解放思想、實事求是、全心全意為人民服務等為代表的延安精神。每年年末，中共各級黨組織都會組織黨員展開談心談話，相互指出不足，共同進步。去年12月26日至27日，中共中央政治局召開民主生活會，開展批評和自我批評。這也是中共長期以來的傳統。

對任何一個政黨來說，腐敗都是頑疾。中共對解決世界政黨共有性問題和大黨獨有難題保持著難得的清醒。100多年來，中共也始終在探索如何跳出治亂興衰的歷史週期率。中共二十大給出的答案是自我革命，不斷自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高。

大陸的探索也為全球反腐敗治理提供了新的範式，為各個政黨有效治黨提供了參考。兩岸行政體系、政黨輪替制度不同，但中共對黨性的高度重視，對黨員的全方位管理，以及對問題的不迴避和大力解決，值得關注和思考。（作者為大陸資深時政評論員）

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