民進黨主席補選15日投票，同額參選的副總統賴清德當選，賴清德這段期間全台跑透透向黨員報告，並喊著「團結民進黨」，但近來為了閣揆大位，黨內派系宮鬥戲碼浮上檯面，在「後英時期」黨政分離之下，賴主席重返神壇，但要走向2024之路仍挑戰不少。

2012年天秤颱風來襲，賴清德時任台南市長決定正常上班上課，結果無風無雨，從此有了「賴神」稱號。但2016年梅姬颱風，市府決定停班停課半天，結果市民冒著風雨回家，又被笑稱「賴半天」。

天有不測風雲，賴清德自嘲對「賴神」的稱號實在不敢當，後來他將「賴神」的諧音listen，當成要求他傾聽民眾的意見，所以在2019年無法通過黨內初選挑戰總統大位，但2022年民進黨九合一選舉大敗，蔡英文辭去黨主席後，「賴半天」便透過傾聽黨員意見，要拿回「賴神」封號。

但蔡英文執政後，民進黨派系內鬥加劇，英系更是黨政一把抓，賴清德向黨員報告，黨內大鳴大放，卻不能容許王世堅、高嘉瑜等不同的聲音；賴喊著爭取百分之百的言論自由，卻一再坐視蘇貞昌剝奪人民及媒體的言論自由，如今放馬後炮，說穿了就是政治算計。

特別是內閣改組在即，黨內派系為閣揆之位掀起保位、搶位大戰。王世堅轟蘇貞昌如同袁世凱表功保位，蘇則自比是明末大將袁崇煥忠心愛國可表，卻形同暗諷蔡英文是生性猜疑、獨攬大權的崇禎皇帝，「蔡蘇體制」顯然已貌合神離。

民進黨三連敗在於黨意和民意差距太遠，何況黨內早已山頭林立，沒有政權的賴神苦喊團結民進黨，也只會是「跛鴨主席」。