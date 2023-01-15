剛連任新北市長的侯友宜，在元旦做出「台灣要當關鍵角色，絕非大國棋子」的發言。幾天後，外界公認綠營新共主的賴清德宣稱「不能讓懷疑美國的言論成為社會共識」、「這對台灣非常不利」。不少媒體解讀，這是侯友宜、賴清德各自準備參選總統的起手式。

藍綠最後究竟推誰出來，那是他們的權謀算計，但「懷疑美國」是否就會傷害台灣，卻有必要嚴肅論辯。細數賴清德曾說過的話，先是自稱「務實台獨工作者」，再到同年拋出「親中愛台」，企圖淡化「反中」色彩。如今為爭取中間選民，競逐2024年大位，又以「和平保台」想取代蔡英文的「抗中保台」。以他種種表述觀之，「親中」可以愛台，「和平」也能保台，唯獨「疑美」竟會害台，美國「乾爹」果然好「偉大」啊！

然而，台灣社會瀰漫疑美論，並非誰鼓譟的結果，而是人民直觀的反應。早從2019一整年，美國為民進黨「抗中保台」添柴加火，以資安之名干涉台灣內政，助長「綠色恐怖」，不少人便已有所警覺。2020年兩岸緊張加劇後，美國政客、軍火商更趁火打劫，強銷豬肉、飛機、各種武器等，把台灣當成大凱子。2022年，裴洛西訪台更將台海搞得一發不可收拾，戰爭一觸即發，而美國作壁上觀。

民進黨長期灌輸台灣反中、仇中的意識，藉此渲染戰爭威脅，在2020年大選確實有所斬獲。但是，就算民眾認同「抗中」，也要看你民進黨是否真有能力和大陸對抗。過去幾年，民進黨無非是倚靠、賄賂美國，請那些洋政客制定法案、頻繁訪台、販賣軍火來宣傳「抗中」。然而，這在平時還能用來做做內宣，可一旦「戰爭」氣氛真的逼進，那反而適得其反，不利民進黨選情。其中一項關鍵，就是「美國不可靠」已成為全民共識。

2021年8月，新上任的拜登政府倉皇從阿富汗撤軍，許多人便憶起美國出賣南越的往事，驚訝於歷史竟是如此相似。這並非什麼有系統的認知作戰，而是曾經走過那段歲月的台灣人都有過的「切身之痛」。猶記1971年，30出頭的我剛到美國留學，便經歷季辛吉密訪大陸，而後是「退出聯合國」的震盪。當時不少「美國專家」還告訴我們，台灣應更加強對美「公關」、美國絕不會背棄盟友……，結果不出幾年，美國不但正式與中華民國政府斷交，而且還在幾小時前才通知蔣經國。

現在民進黨要大家不能疑美，還要配合美國對台下的指令，全面學習烏克蘭，效法他們「全民皆兵」，才能以「不對稱作戰」對抗大陸。然而，所謂烏克蘭的例子，便是第一時間海、空優都已失守，只能推平民上前線當炮灰，「拖時間」好讓西方世界得以馳援。問題是，烏克蘭戰爭馬上滿1年了，美國至今派兵了嗎？以台灣極淺的縱深，不要說解放軍登陸了，只要一被圍島封鎖，台灣撐不到兩周就將斷電，哪還寄望美國什麼呢？

諷刺的是，老百姓都已普遍疑美了，國民黨卻還畏畏縮縮，深怕被民進黨扣上疑美的帽子，急著解釋「國民黨從未懷疑美國維護台海和平的決心」。我不禁要反問：你國民黨實在該有點骨氣！人民憑什麼不能疑美？美國何時維護了台海和平？

從國共內戰到後來的冷戰時期，美國一向只是根據她的利益玩弄台灣，如今因為實力下降，信心不足，更急著打台灣牌滿足她的反華戰略，把台灣往戰場推，非要破壞原本兩岸和平穩定的局面不可。近來民進黨當局宣布兵役延長，並接受美國的火山布雷系統軍售案，更是赤裸裸要綁架平民，配合美國指示搞焦土戰，將台灣變成「豪豬島」。連不少出身綠營的有識之士，都已公開聲討美國的歹毒，國民黨還要繼續軟弱下去嗎？（作者為新黨前主席）