賴清德周末在台南以「鞠躬道歉」完成他的基層巡禮，周日順利選上黨主席之後，究竟將如何具體「改革」？滿足基層叫囂，砍掉王世堅與高嘉瑜？

黨內人事陸續變動調整，既是改革也不算改革，只能說是為自己「量身訂製」權力支配、執行的機器。賴清德若是真不改革也無所謂，只是給藍白在野繼續吸吮民意不滿，平添更多壯大的空間。但如今的賴清德真的從基層「聽出了問題」，知道如何改革了嗎？

顯然賴清德走的還是傳統政治人物的「基層巡禮作秀」，思考的也依然是「黨內派系布局」。然而這次地方大選的綠營慘敗，除了鐵票支持鬆動，真正核心的關鍵更多是「中間選民走開、年輕族群跑掉」這兩大得之不易的力量！而賴清德恰是長期對此兩大族群「毫無號召、沒有耕耘、欠缺吸引力」的孤支黨主席！

最近對王世堅、高嘉瑜的綠營內部「聲討」壓力巨大，甚至在賴清德基層巡禮的叫罵聲中，彷彿民進黨敗選全因這些「背骨」的自己人。可殊不知王世堅、高嘉瑜如今恰是民進黨至今還深得「中間選民、年輕世代」強力支持的極少數人！每天對堅、瑜兩人的凌遲看在年輕族群的眼底，這種綠營「除之而後快」的氛圍，究竟來自何等「背離基層民心」的共業意識？

老一輩的民進黨支持者，始終是那種「爛掉也要支持」，但這些「義氣死守」的政治價值，原本是致敬於早年政治動盪的時代，以及那些曾經「真正奉獻民主追尋」的黨外人物典範。可如今的年輕世代「不欠」吃香喝辣的當代民進黨了，近7年來「黑金、特權、黑箱、圖利」的綠營政治表現已經無從辯駁。

尤其民進黨長期利用「網軍側翼」，定義這是「帶動風向、影響世代」具體支配年輕人的不二法門。事實上行銷領域研究所謂「網路洗腦」，真正能做的僅有「價值模糊的議題」，綠營過度消耗扭曲一切的網軍手法，終於在去年底大選從年輕世代心目中全面崩潰！包括館長在內的眾多網紅，率先嗅到年輕族群不滿，集體站到對立、抗爭、批判的另一面。

這也意味著：倘若賴清德今後沒有具體從「基層選民族群」的「分類、研究、趨向」中真正進行改革，天真以為未來決定民進黨「執政生死、政黨輪替」的關鍵選票，僅僅就只是滿足「叫罵王世堅、倒讚高嘉瑜」的這群憤怒者，賴清德即使黨內定於一尊，黨外也只是孤伶伶！

要知道民進黨從80年代的「學運」起家，匯入了羅文嘉、林佳龍當年的一批年輕新血，成就了陳水扁執政與年輕人支持綠營的政治基底。儘管比起國民黨，民進黨更長期深入校園挖掘培養大學生，但太陽花運動的林飛帆等人卻是「政治速食、即刻享用」的特權世代，並沒有取得台灣年輕族群熱血與心脈的真正「價值託付」！

反而是王世堅，身為老一輩政治人物，卻與年輕的高嘉瑜因為「公義」遠高於政治價值取捨，言行立場都是「真正站在基層民眾」這一邊，長期累積年輕世代的「信賴」甚至「追逐」！這些都不是滿眼望去綠營的「爪牙鷹犬、護航側翼、牆頭草」，可以相提並論的實力與成就。一旦看不見堅瑜兩人身後無可取代的年輕世代光芒，出手開鍘，只是證明賴清德的政治智慧若不是水平不夠，就是徹底瞎了！（作者為資深媒體人）