「流水席之亂」成了主流媒體與社群平台最夯議題，但記者們都找不到消息來源可與當事人求證，擠牙膏操作刊登的群組訊息，啟人疑竇的是，是否是由「假對話產生器」創作出來的？

去年底，OpenAI發布免費機器人對話模型ChatGPT後，有小學生用來完成數學作業，有大學生拿來做SWOT分析報告，有網紅拿來撰寫社群文案，還有記者拿來自動生成報導的初稿！大家都驚訝於人工智慧的好處，已經真正能為你我所用了。

的確，人工智慧的寫作能力，現階段已經超越台灣的大學畢業生了！隨著海量文字數據累積，伺服器算力提升與算法的持續迭代，未來可能連基礎的學術論文與文獻探討都能夠自動處理好，更不會有版權與抄襲疑慮，肯定是政治人物之福。

文字之外，我們也看到AI在圖像處理上的大躍進。從Deep Fake到自動修圖，甚至生成3D影像或NFT作品，都是人工智慧遠遠超過工人智慧的表徵，大導演柯麥隆用將近20年心血拍出阿凡達系列電影，但你的孫子未來看到的阿凡達續集，還有夢工廠史瑞克與更多迪士尼動畫，會不會都是由AI自動完成的呢？

人工智慧在繪畫上的運用，也已經超越了美術科班以上的水平，以後小朋友還要上畫畫課嗎？或者是幼稚園老師只要教他們寫程式就好？

這是人工智慧對於內容創作的顛覆！過去10到20年，網路平台成為閱聽人獲取內容的首選渠道，我們從每天看3到4個小時的電視，轉變成為使用手機3到4個小時，但通路上的內容仍然是由人產製出來的，也造就了YouTuber與直播主等新興職業。

包括吃瓜群眾都愛的流水席群組訊息在內，未來如果海量的影音與文字內容都是由人工智慧創作的時候，而大家都看得津津有味，宅男們要打賞給誰呢？NCC與傳播學者們真的可以進一步多思索。

因為從音樂到繪畫，從新聞到影音，從流行文化到藝術創意，都不再完全由人類大腦主導了！機器的創作，或許會更有市場性，也更有未來性。

麥肯錫全球研究院預估，2030年AI產值將高達13兆美元，初估每年為全球GDP成長率貢獻1.2%。為了掌握人工智慧新一波的發展契機，第六屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，將在2月15日盛大舉辦，邀集超過30位海內外產官學研領袖，齊聚一堂探討科技趨勢如何賦能台灣主流產業。

從toB到toC，人工智慧的進展用了超過60年的時間。早在1956年，人工智慧就被確立為一門學科，當年的達特茅斯會議上就誕生了第一代AI的研究者，但是誰能自在運用人工智慧，完成生活與工作上的需求？經過了一甲子時間，現在正是人工智慧「奇點」來臨的時刻。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）