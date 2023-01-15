副總統賴清德15日當選民進黨主席後，面臨的形勢內外交逼，比起當年綠營因扁家貪腐案而重創慘跌的氛圍甚至更為險峻。如果沒有意外，賴主席很快地也將成為民進黨的總統候選人，帶領全黨繼續朝執政之路前進，但距離2024大選投票只剩短短1年時間，賴清德能夠讓全黨振衰起敝，也讓自己振翅高飛、更上層樓嗎？

在選民「宏觀調控」的平衡下，台灣政治有幾個魔咒定律，如藍綠兩黨輪番各贏一次選舉的鐘擺效應；另一個就是更神準的兩任8年換黨輪替，從陳水扁到馬英九再到蔡英文，完全靈驗，明年蔡的總統任期又到了，會不會出現第4次政黨輪替，全民正拭目以待。

以目前民進黨面臨的各種衝擊、弊端來看，這個機率其實不小，此時的賴清德心中必然百味雜陳，尤其蔡英文總統連任以後這3年，可謂權勢滔天，民進黨更是占盡政治、商企、社會資源；如今在九合一地方選舉敗選的衝擊下，過去吃乾抹淨卻不知節制後累積的病灶，竟然讓各種病症大爆發，而且還不知會連爆到何時。雖然賴清德也難脫共犯結構的質疑，但現在變成他得來收爛攤子、重整黨紀黨德，而且他還要選總統，雖然看起來他是出面扛起重擔救黨，其實更是在救自己，否則自己政治生命的最後一哩路，不就等著跟民進黨一起葬送？

從巡迴全台「向黨員報告」之旅的表現來看，比起黨內一眾大咖們在九合一選戰中的重傷中箭，因被蔡英文架空反而倖免的賴清德，得以取得改革訴求的道德制高點，以謙卑傾聽、誠懇認錯的姿態尋求黨員、支持者的認同。但從他誓言改革的道歉與感性談話中，除了決心宣示，其實並沒有太多實質論述與具體的作法。

這也許是因為他尚未正式就任黨主席，乃至並未取得真正的改革權力，不得不暫斂鋒芒，待時而進，外界也正觀察他說歸說，做歸做，究竟能有多大空間與手腕，做出什麼讓民進黨換血重生，足以感動人心的壯舉。而以他面對深綠黨員抓「戰犯」，痛罵王世堅、高嘉瑜時的反應與言談，其實很難令人寄予太高期待。

說白了，民進黨真正的病灶源頭在蔡英文，她主政近7年來，在政治上所用非人、箝制言論、特權貪腐、親信包山包海，乃至近日連爆的黑金勾結等惡形惡狀，早就累積民怨甚深，賴清德怎會不知？如果他不識弊病所在，或是故做不知，繼續粉飾太平，以鋸箭法唬弄改革聲浪，最樂的當然是與其競爭的國民黨，但卻會拉著台灣的民主政治往低水準的深淵沉淪。

賴清德馬上要面臨的挑戰，包括蘇內閣總辭的時機與處理、如何調和黨內各派系利益、黨政決策與國會三者之間的運作權責，乃至這1年他與蔡總統的關係，應該早就在他心中反覆思量，有所規畫決斷，否則他這總統也不必選了！（作者為資深媒體人）