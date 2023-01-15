在同額競選下，副總統賴清德毫無懸念地當選民進黨黨主席，他不但將帶領去年九合一大選挫敗後的民進黨迎向新局，他個人還有更高的機會代表民進黨挑戰2024大位，因此賴清德受到民進黨人高度期待，也備受各界矚目。

賴清德宣布參選民進黨黨主席後，展開所謂的「向黨員報告」全台政見發表會，期望聆聽黨員的心聲與建議，作為改革的參考與指標。在前幾場報告會中，黨員對黨中央炮聲隆隆，強烈指責黨內黑金與初選不公等種種問題，賴清德自己也公開表示，九合一大敗的三大原因是論文抄襲、黨內黑金以及沒深入基層，他說，選舉的結果正是民意對民進黨的警告，執政者對此不能已讀不回。

一言堂 打壓黨內異聲

坦率犀利且直指蔡英文的發言，讓人感受到賴清德想要透過檢討當權派樹立自己領導威信的強烈企圖心，也讓人看到民進黨似乎真有機會一掃執政失利的陰霾。前民進黨立委林濁水就大讚賴清德表示，民進黨終於有像樣的領導人了。

不料，隨著黨主席投票日愈近，賴清德的表現卻愈來愈走樣。在外界認為是賴清德本命區的台南市，他談到台南治安敗壞、黑金猖獗時，要求民進黨的台南市長黃偉哲和台南市立委、市議員全體起立，向市民道歉。

且先不論還沒有當選民進黨主席的賴清德究竟是以什麼身分「命令」台南市長和中央及地方民代鞠躬致歉，事實上，包括爐碴案等多項弊端，並不是發生在黃偉哲市長任內，最該負責的人其實就是「賴清德市長」，他卻強壓著大家一起低頭道歉，分明就是想要讓外界忘了台南市是從什麼時候開始敗壞的。

當場有黨員認為，「爐碴、光電、槍擊、賄選」這4大案讓台南成了「苗栗國」云云。然而，88槍、議長選舉讓在野黨議員集體發表「不自殺聲明」等，這些台灣治安史上罕見的重磅事件，關苗栗什麼事？糟糕的是，身為準黨主席的賴清德卻不澄清也不說明，顯然就是有意藉著黨員牽拖來洗白台南市的形象。問題是，賴清德再怎麼轉移焦點也沒有用，在許多人心中，台南市無異治安毒瘤的「高譚市」。

「向黨員報告」來到最接近政治權力中心的台北場，賴清德的表現更是令人嘆為觀止。參與政見發表會的黨員們檢討的對象從黨中央轉變為黨內特定黨員，黨員在現場十目所視、十手所指，大聲斥責立委高嘉瑜、何志偉以及台北市議員王世堅，倒讚聲、罵聲不絕於耳，讓人以為這是一場批鬥大會。

疑美論 封殺他人異見

對此，賴清德非但沒有聲援遭到批判的幾位民代，尤其是出席報告會力挺賴清德的高、何2人，甚至還意有所指表示，絕不容忍民進黨公職人員用不是事實的抹黑攻擊民進黨。言下之意，高、王等人近日對民進黨的批評是「不是事實的攻擊」，再敢多說，絕不赦免。

賴清德此言於公於私都不道德。2019年賴清德因為參選黨內總統初選，遭到蔡英文多面夾殺，高嘉瑜是當時極少數敢公開支持賴清德的人，但如今賴清德卻放任黨員霸凌她、甚至以尚未到手的黨權恐嚇她，說來政治實在太無情；而高嘉瑜認為高額超徵稅收是行政失靈的說法，也早經財稅專家認同，賴清德卻要她封口，作風與一言堂的蔡英文有何差別？

此外，身為「美國人阿公」的他，近日更提出不可疑美的言論，唯美國人馬首是瞻，即使置台灣於戰爭火坑亦在所不惜；賴清德極可能參選2024總統，他的這番言論令人不安，更引發不少人質疑。

賴清德對黨內諤諤之士凶狠鴨霸，對蔡英文卻懦弱屈從，完全沒有民進黨最常標榜的民主多元；對兩岸政策也只有空洞的「和平保台」，對美國卻毫無底線的照單全收，絲毫不見民進黨最愛強調的台灣主體性。

期待賴清德當選民進黨黨主席後能為民進黨帶來新局，甚至將來更進一步為台灣開創與蔡英文執政時期不一樣的發展契機，恐怕要令人大失所望了。因為賴清德這樣一位對當權者腿軟，又缺乏國際高度的政客，顯然不具備治國的格局。賴清德當選黨主席後將積極投入總統大選，面對民眾的諸多疑慮，他應該先說清楚，到底要把台灣帶到哪裡去？