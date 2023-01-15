行政院長蘇貞昌到底會不會下台、什麼時候走人，幾度峰迴路轉，已成了自去年民進黨九合一敗選以來，最懸疑的歹戲拖棚。

最新的發展是，蘇貞昌以明末忠臣袁崇煥自居，指出「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」外界解讀為，只要蘇貞昌在位，就會貫徹抗中保台，那台灣就不會有危險。然而，若是把副總統賴清德當選民進黨主席、掌握黨權，對蔡英文形成威脅來看，蘇所謂的「清兵入關」，恐怕另有所指。蘇貞昌這番比喻，轉了一個彎，其實是把自己的閣揆保衛戰與民進黨的宮鬥連結了起來。

值得注意的是，歷史上的袁崇煥之所以會送命，是因為明末昏君崇禎皇帝誤信奸人佞言，兩次御審後將他處以凌遲極刑，因此，蘇貞昌的這番比喻，不免令人懷疑，難道他是在暗指蔡英文是亡國之君，或者，至少是斷了民進黨執政之路的失敗領導人嗎？

其實，對蘇貞昌來說，蔡英文的猶豫不決才是他閣揆位子的續命丹，否則蘇早就該在去年大選後負責辭職，因為無論是黨內還是社會各界，要求蘇應為施政不力主動請辭的呼聲不斷，只是蔡英文基於種種考量，一再「刀下留人」，才讓蘇貞昌延任至今。

他自己也早已承認，其實去年九合一選後，即「口頭」向蔡英文請辭，但是因蔡慰留，所以蘇只好繼續打拚。如果沒有蔡的慰留，蘇早就捲舖蓋了，哪來宣布發放6000元現金、爭取敗部復活的機會。

蘇貞昌老謀深算加上運氣好，閣揆位子命懸一線、生機不斷。總統府和行政院都表示，蔡英文和蘇貞昌將在立法院這個會期結束後討論內閣人事問題，然而，立法院朝野黨團協商同意會期延至19日，將先處理發放現金的特別條例，然後再審中央政府112年的總預算。

換言之，立院會期尚未結束，且超徵稅收能不能趕在春節前發放尚存在變數，於是，府院有關內閣人事的討論就難以進行，自然也不是要求蘇貞昌下台的時機，所以他的去留至少是農曆年後的事了。顯然時間又站在了蘇貞昌這邊。

無論是出於自願還是形勢所逼，蔡英文從任命蘇貞昌到關鍵時刻的力保，她都堪稱是蘇貞昌的「貴人」，兩人的關係怎麼看都不是崇禎皇帝與袁崇煥，反而是在各取所需下不得不的結盟關係。前總統陳水扁曾經稱讚蔡英文重用昔日不合的長官，展現領導人的自信，說的就是蘇貞昌。

然而，時不時會得意忘形的蘇貞昌也多次得罪了蔡英文，因此置閣揆之位於險境。但蘇充分了解此刻在防止賴清德坐大的壓力下，蔡仍有賴他的「衝衝衝」互為犄角，以便讓府院黨三者間形成一種恐怖平衡的關係。

所以蘇貞昌的袁崇煥說，重點不是暗指蔡英文是崇禎，而是在提醒蔡英文，如果把他除掉，清兵可就長驅入關、取而代之了。那麼，誰是蘇貞昌所說的清兵？應該不言可喻了吧！（作者為作家）