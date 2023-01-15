美日兩國元首、國防、外交部長等政要於近日在華盛頓舉行外交及國防聯合會談，會議內容果然聚焦在如何對抗日益強大的中國，包括「擴大共同使用機場、港阜、部署攻擊型飛彈基地及東、南海戰略方向」等針對性議題，聲稱中國對於印太地區的軍事行為皆是自私為己，兩個泱泱大國竟一面倒的要把中國徹底妖魔化。

美日「2+2會談」發表聯合聲明，確認台灣海峽和平穩定重要性，並將中國列為最大共同戰略挑戰，美國對日本擁有「反擊能力」軍事方面將深化合作；然，美國國防部長奧斯汀也說，他認為中共沒有犯台的急迫性。

看來美國是準備將戍守第一島鏈、圍堵中國的重責大任交付給日本，上不封頂支持日本擴充軍備，興建130個彈藥庫，自己則好整以暇退居第二島鏈，窮兵黷武拉高亞太區域軍備競賽，大賺軍火錢甚至大發戰爭財。

但不得不說，美國防長對台海局勢的判斷還算專業客觀，參照20大政治報告習近平強調，堅持以最大誠意，盡最大努力，爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。換言之，和平統一還是中共解決台灣問題的主旋律，不到最後關頭絕不輕啟戰端，也就是中國人盡量不打中國人，以免讓外國人看笑話、撿便宜。

省思俄烏戰爭迄今即將滿週年，美國這個自我感覺良好的國際強勢仲裁者完全誤判情勢，從原先誇口俄羅斯的毛躁都在控制範圍內，不可能發生戰役，直至開戰後辯稱將速戰速決，轉而打造成拖垮西方國力的持久戰事，號稱「要和平、反侵略、自己國家自己救。」煽動大夥抱團援助烏克蘭軍火武器，這些裝備可都是平民百姓堆積出來的辛苦納稅錢，因為戰爭的影響，肇致糧食危機、能源緊縮，影響民生經濟後，通貨膨脹帶來一連串的骨牌效應，讓國際景氣持續低迷不振。

前段時間，新冠肺炎疫情拖累了美國整體經濟成長，中國反而在面對疫情下成功控制，綜合國力逼近美國，讓美國這個霸權主義國家在全球影響力日益萎縮，按照現況推算，不出10年，世界第一經濟體的寶座絕對易主，所有國家再也不會對美國高看一眼、仰承鼻息，眼下最容易也最簡單的方式即是複製俄烏衝突施加於兩岸，所以不斷添柴拱火，期待插槍走火；但大陸與台灣本就血脈相連，外部勢力干涉再強大，也大不過兩岸同胞的融合意識，民進黨政府6年多「抗中保台」劇本，剩下一年多即將殺青，美國就是察覺了局勢丕變，轉而拉攏台灣周邊國家來把這齣戲繼續炒熱下去。

這一連串蝦兵蟹將的腦補推演，猶如電影情節，兩岸人民聽聽、看看、笑笑也就罷了，因為肥皂劇只會「歹戲拖棚」，即使沒觀眾了，仍然要繼續演下去，美國為首的這些西方列強也只剩下刷存在感的功能了。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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