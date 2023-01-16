「開琴行是為了生活，追逐音樂的純粹才是我的理想。」2023年，是台商張樂民到浙江溫州蒼南縣的第九個年頭，但他依然記得，第一次踏上這片土地時「鄉音無改，他鄉如故」的直觀感受。

「這裡幾乎70%的人用閩南話交流，剛到溫州，我在蒼南待了一個多月，這裡沒有大都市的喧囂，民風淳樸，讓我的心能夠沉下來、靜下來。」於是，張樂民留下來，開始做一些小生意，「租過攤位賣過小吃，但我慢慢地意識到，這些並不是我擅長的，更不是我嚮往的。」

年輕時，張樂民曾醉心於音樂，還玩過樂隊，「蒼南的寧靜讓我重拾了年輕時的愛好，更讓我愛上了這裡。」張樂民表示，蒼南的民風與環境，讓他萌發了將興趣與事業結合的想法。

隨著蒼南城市發展的日新月異，張樂民的琴行生意也慢慢有了起色，逐漸站穩了腳跟。

自此，張樂民漂泊半生，得以在知天命之年，安定於蒼南縣，用他的話說：「其實開琴行是我的副業，我經常去學校給孩子們授課，教他們彈琴唱歌，還參加各種兩岸民間音樂交流、演出。」

走進張樂民的琴行，牆上釘滿了木質掛琴板，上面陳列著尤克里里、古典吉他等絃樂。張樂民常常手持吉他撥動琴弦，彈唱閩南語歌曲《愛拼才會贏》。

談起閩南語音樂，張樂民津津樂道。因為台灣民眾也講閩南語，因此大部分經典閩南語歌曲在海峽兩岸久經傳唱。

張樂民表示，希望通過自身的努力，讓更多年輕人喜歡並傳唱閩南語音樂。近年來，從琴行向音樂工作室拓展，他的音樂事業如歌曲進行至高潮部分，逐漸隨之「高亢」。

2020年11月，張樂民的音樂工作室獲得溫州市台辦授牌台灣青年創業就業實習基地，為更多台青來溫州逐夢音樂提供了新舞台。

張樂民表示，想要廣交朋友，吸引年輕人，互聯網才是主舞台。接下來，他會通過線上線下等多種形式，繼續傳唱閩南語歌曲。（張益聰）

（本文來源：中新網）