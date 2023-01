●受訓期間3起死傷意外事件

八大隊在美國受訓期間,一共發生了3起意外事件,不幸造成了3名學員以及1位美軍機務員的死亡。以下就是幾位學員的回憶,以及美國官方的報告。

少尉飛行員歐宏業回憶有關美國機務員跳傘死亡的意外事件:

在一次飛行訓練時,少尉飛行員王儒和少尉飛行員唐惠信兩人分別為正副駕駛,另一名為美國機務員。起飛數分鐘後,一發動機即告停止,接著機務員又報稱另一發動機也發生故障,話剛說完,該機務員即自行跳傘,但因高度不夠,離機後,傘具並未張開,落地後即傷亡。兩駕駛員安全著陸,因駕駛員的沉著處理,保住了性命,飛機也獲得修復,因而正駕駛王儒得一張獎狀。

另外,根據一位受訓學員的回憶,在Pueblo受訓期間,有一位廣西籍的曹旭貴同學,在某日訓練飛機起飛前,由前輪窗進入飛機時,被發動機的螺旋槳打死。

●飛機進場失速墜機重大傷亡事件

1944年9月9日,由錢祖倫所所駕駛的B-24,於引擎故障回場時,失速墜落,造成重大傷亡事件。在此引用3份史料描述這件意外事件的始末。

領航員李覺良在寫給王國南的信中談到:

1944年9月9日,失事飛機全體機組人員如下:正駕駛錢祖倫、副駕駛張雁初、領航員李覺良、轟炸員陳培植、航行機械汪積成、通訊員以及4位射擊士,同時機上有一名美國機械教官。

當日晨5時出機場,作全載重作戰飛行;於上午7時許已飛完部分課目;投彈、地面射擊等。飛機左邊兩個發動機同時故障,正駕駛將發動機停止後,通知各人回到座位返回基地。當飛機回至機場上空,加入航線落地前,卻因大意、操作錯誤,由第四邊轉入第五邊時,用左轉彎對準跑道,但B-24機身太重,應以右邊轉360度,才不會失速。當然飛機正對跑道時失速,側滑向跑道頭時撞地失事,全機四分五裂,機翼汽油流出,立刻著火,前艙正、副駕駛及通訊員均由機頂一口逃出,轟炸員及一射擊士因在艙底,當即時死亡,我因救一射擊士將他推出後,最後也由機頂口逃出。在滿載汽油大火下,又風吹至機頂,我和張雁初均被燒成重傷,為二級火傷。機場救護車3、5分鐘即趕到及送醫院,據當時醫院說50%生死未卜。

我傷勢較種,頭部約20天已長皮,五色繽紛,手部則因三級傷,手術後,已經沒有完整的皮膚,20天後送至Denver機場醫院,作種皮手術,所幸美國醫療經驗良好,將大腿上所割除的皮種在右手,15天後拆線,手部均能活動完好,住院3個月做復原治療,航醫判為終身不能飛行。

正駕駛錢祖倫上尉的回憶

在Pueblo訓練時,每天都在半夜起飛做各種戰鬥訓練,有一次練習完畢返航落地時,忽然左發動機熄火,飛機無法進場。接近地面時,我一時性急,提起機頭,轟然一聲,飛機失事著地起火。我爬出機艙清點人數,槍砲手1名死亡,另燒傷副駕駛領航員等3人。事後在基地失事審查會議時,基地司令官問我:明知飛機無法進場,為何拉起機頭,造成失事。我嘆口氣說:我當時覺得情形好像在湖中游泳乏力下沉,唯有仰首求生。司令官問願繼續飛行否?我想我受國家培植,早已許身報國,豈可貪生怕死,遂答稱願意繼續學習。對於傷亡同僚,我真是痛心萬分,從此以後,生活檢點不少。

美國官方的失事安全報告上列表,飛行員為 ChienTsu-Lun.(錢祖倫),錢祖倫為航校五期,是受訓學員中英語較佳者,退役後進入商界,後任全錄公司台灣分公司總經理。(圖文:作者朱力揚提供)

●美國Pueblo機場的飛安日誌

Republic of China 8th BG(H): Sept. 9, 1944. B-24J #42-51515, experienced falling oil pressure in No. 1 engine and was attempting to return to base. There was a problem getting the nose wheel to lock in the down position. After three attempts, the engineer finally held the gear handle in the down position. On the downwind leg, engine No. 1 caught fire, and was feathered. The loss in altitude resulted in their inability to reach the runway. The left landing gear hit the concrete retaining wall of the revetment, shearing off the No. 1 and No.2 superchargers. The ship twisted around and struck the ground, causing complete destruction by the crash and resulting fire. Ordnance area personnel were the first on the scene and assisted in removing the dazed airmen from the burning plane。 Two Chinese airmen, the Bombardier and a Gunner were killed and three were injured. Pfc. Ronald Flood, an American instructor flying with them was credited for having instructed the crew in emergency procedures and bringing several of them from the flaming wreckage

1944年9月9日,中華民國空軍第八轟炸大隊B-24J #42-51515號機,飛行中,1 號發動機油壓下降,飛行員試圖返回基地。首先該機在將前輪鎖定在向下位置時,出現問題,經過3次嘗試,工程師終於將齒輪手柄保持在向下位置。在進場順風段(downwind leg,第三邊),1 號發動機著火。高度的損失導致他們無法到達跑道。左起落架撞上護岸的混凝土擋土牆,將 1 號和 2 號增壓器剪斷。機體扭轉並撞擊地面,墜毀並引發火災,造成完全破壞。軍械區人員第一時間趕到現場,協助將昏迷的飛行員從燃燒的飛機上救出。兩名中國空軍人員,1名航炸員和1名機槍手遇難,3人受傷。 一等兵羅納德·弗拉德 (Ronald Flood),與他們一起飛行的美國教練,因指導機組人員執行緊急程序並將其中幾人從燃燒的殘骸中救出而受到嘉獎。

●受人尊敬的領隊──徐康良中校

第八大隊赴美受訓的領隊徐康良中校,是一位受學員尊敬的長官。他是黃埔軍校六期、航校一期的畢業生。徐康良在空軍是以知情達理出名,錢祖倫在寫給王國南的書信中有如下的一段:「提起我們的大家長徐公康良,學術修養真是令人佩服,記得有一次參加晉級考試;上尉升少校的考場中,大家抓頭摸耳寫不出答案,我輕輕的嘆氣說:你(指徐)不出去,我寫不出來;他默然輕輕的出門。」

1945年夏,第八大隊回國正式成軍後,徐康良是第一任的大隊長。之後在台期間,他最高職位為空軍副總司令。徐康良當年雖然身為領隊,但並未被規畫為受訓的學員。扺美後,他自動要求接受全程的訓練,美軍因而指派了一位教官單獨為他授課,最後並完成了全部訓練課目;成為一名合格的B-24飛行員。教官對他的各課目考核,大多都給予「達平均水準」C的成績,但在儀器飛行和編隊飛行兩課目,給了他「平均水準以上」B的成績。以下是美軍教官給與徐康良少校綜合的評語:

Student is above average. When given something to learn he made sure he learned it and learned it correctly. Since he wanted to learn he work hard all the time and got it all he could out of his flying here. He used good judgment and thought for himself but made sure he was right before he went ahead. Student always played safe and if not sure took safest way.

徐康良率領學員參觀美國印地安人保留區(圖文:作者朱力揚提供)

結訓後,部分正駕駛(First Pilot)合影留念。前排右起:徐康良、錢祖倫、徐應鵬、趙際唐;後排右起:水建磐、黃飛達、張之岡、王國南、賈文宣、梁康侯、吳達波。(圖文:作者朱力揚提供)

●徐康良孫女徐若冰 現任職美國國防部副部長

徐康良家庭比較特殊的就是,他在台灣出生的的孫女徐若冰(Heidi Shyu)女士,於2021年被美國總統拜登提名擔任美國國防部負責「研發暨工程部」的副部長,這是美國先進武器研發的最高主管,其重要性不言而喻。徐若冰在被任命此項職務之前,曾經在國防部主導多項重要專案,被尊稱為「F-35戰機雷達之母」。

Heidi Shyu(徐若冰)巡視美軍駐科威特軍營(圖片來源:美國陸軍;作者朱力揚提供)

