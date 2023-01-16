蘇貞昌視察高雄前鎮漁港改建計畫，大喇喇地表示，原先陳其邁只跟中央申請3千萬預算，要先進行小幅度改建前鎮漁港，但蘇貞昌卻要求高雄市政府提出全面性改善計畫，整體中央的補助預金額從最原始補助3千萬，增長到13億元，後續又大幅提升到60億元，最終蘇貞昌又加碼，整體預算暴增至81億元，試想蔡政府一邊高喊台灣的財政赤字驚人，但蘇貞昌卻又如同耶誕老公公一樣，快樂胡亂花錢，畢竟蘇貞昌花得不是自己的錢，當然敢這樣隨意亂揮霍。

不過這樣說明了為何陳其邁在本次大選後，許多民進黨人士都高舉蘇貞昌下台的倒蘇大旗時，卻逆風相挺蘇貞昌，陳其邁還多次發言表示蘇貞昌做得很好，原來蘇貞昌變成了陳其邁的財神爺，陳其邁只跟中央要五毛，蘇貞昌卻直接加碼給到1000塊，他倆人赤裸裸在全國人民眼前上演預算分贓。

1997年上映的經典電影《黑金》，劇情就是諷刺當時台灣政治人物們對政府公共預算的分贓，裡面就有一句經典台詞：「我們政府很有錢」，但是都在亂花錢，現在看來真的就是神預言。

但蔡政府亂花錢也不是第一次了，近3年來台灣飽受疫情所害，民眾生活苦不堪言，蔡政府就巧立名目，通過了8千多億防疫特別預算，結果就是各部會又推出各類詭異的補貼政策，其名目繁多令人讚嘆，蔡政府真的是很愛亂花錢。

從文化部到客委會再到教育部加上農委會，推出了「藝Fun券」、「浪漫客庄旅遊券」、「動滋券」及「農遊券」，再加上政府的「振興券」，萬券齊發好不熱鬧，但當這些券退場之際，後續的經濟動能要從哪裡來？這些券看似及時雨，但長遠來看若民間無法自力自強，當補助消失時，民間的經濟就掛了，這些券也將從及時雨變成白虎帖，是會要命的！

所有的政策都需要長遠考量與配套，當政府都在大撒幣之時，是否該回頭想想，唯有落實重視政府財政紀律，不亂開空頭支票，更不要債留子孫，政府財政赤字問題才能確實改善。（作者為民眾黨新店區主任）

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