2022年12中旬，日本政府准了三份關於國家安全和國防的重要文件，其中中國及其與俄羅斯的戰略合作被列為主要挑戰。2023年年初，首相岸田文雄隨即展開七大工業國家的訪問行程，此行目的包括，宣傳聯合國的任務、為2023年日本G7輪值國鋪陳、為了新安保戰略展開新的國際合作的布局，宣示美日同盟戰略合作以及與G7確認新合作領域。岸田此行最重要目的向日本與全世界傳達，有信心在國際社會扮演更重要的領導角色。

此外，岸田此行，照樣拿烏克蘭問題出來檢討俄羅斯，拿台海問題出來宣傳造勢，目的要給中國、俄羅斯難看。

宣傳日本在聯合國的新任務

岸田政府決心在國際社會扮演更重要的領導角色。日本想要成為世界領導者，日美同盟是關鍵作用。在岸田文雄執政下，日本不斷強化與美國戰略合作程度，一方面發展自己的外交與安全領域的實力。對日本來說，目前修改安保文件，擁有反擊行動能力，加上日本與盟國的安全合作，美日同盟行動，有助於日本在國際社會扮演重要角色。

日本從2023年開始兩年內擔任聯合國安全理事會非常任理事國。這也是日本自1956年加入聯合國以來第12次成為安理會非常任理事國，在聯合國會員國中次數最多。日本外務大臣林芳正表示，日本將透過2023年擔任G7和聯合國領導職務，向俄羅斯施壓，指稱威脅國際秩序基礎是不可接受的行為，並聲明將加強聯合國的改革。

這次岸田此行不忘檢討俄羅斯侵犯烏克蘭不當行為，讓俄羅斯當局相當不滿。俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）指責正在訪美的日本首相岸田文雄已淪為美國小弟，並聲稱他的行為相當可恥，應該切腹自殺。

2022年6月日本成為聯合國安全理事會非常任理事國，任期從2023-2024年。日本政府重要任務是「安全性，包括能源、糧食」等人類安全議題。人類安全是日本國家利益，是日本與聯合國合作的領域之一，有助於日本在解決全球社會與經濟問題上，扮演國際領導者的形象。這是美日同盟戰略合作一環，日本扮演美國在全球各領域後勤支援角色。

日本想在聯合國推動的改革措施，2022年3月岸田在執政的自民黨代表大會上發表談話時強調，「支持改革聯合國安理會，提議將俄羅斯除名」。岸田提出一個案例，2022年2 月 26 日聯合國譴責烏克蘭特別行動的決議，俄羅斯使用其否決權阻止了該行動。

因為俄羅斯，日本主張改革聯合國，岸田提出改革三原則，第一，聯合國應該要回歸聯合國的理念與原則，包括改革安理會，以及加強聯合國職能。第二，貫徹落實聯合國在國際社會推廣法治理念。第三是保障新時代人的安全。

這些新的改革措施，首先必須說服G7中，具有聯合國常任理事國身分的英國、法國、美國。如果日本想把俄羅斯除名的話，可能會面臨國際組織規則的挑戰，首先必須要滿足兩個條件，理事會必須要有三分之二的成員同意以及五個常任理事國的同意，目前俄羅斯、中國還是常任理事國的會員，所以這是一個高難度挑戰。

岸田強勢回應 中俄聯盟

中國對於岸田政府態度既有友好，也有對抗。2022年APEC期間，中國釋出善意並且宣布建立新時代的中日關係，習近平聲稱中日兩國有許多共同利益和合作空間。中國對日本態度好壞，取決於與美國，其中包括全球性地緣競爭、主權糾紛、歷史、台灣問題、人權、戰爭、修憲、美日安保等挑戰，影響著日中關係的發展，雙方在這些議題上難有共識。

兩國領導人才剛握手言和，日本參議院隨即通過涉中人權決議，引發中國強烈不滿。中國與俄羅斯不甘示弱，2022年的海上互動演習，特地改為冬季舉行，可以說為了回應美日同盟與台海問題的軍演，要給美國、日本、台灣難堪。岸田此行訪問G7，拿台海關係出來宣傳造勢，目的要讓中國「森氣氣」，新時代中日關係檯面下各層面關係，可以說是你來我往，暗潮洶湧。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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