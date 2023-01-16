台美21世紀貿易倡議近日於台北進行為期四天（14～17日）的談判，美方來了20多人，總談判代表鄧振中在首日諮商前受訪時表示：「這項倡議經過長時間努力，按部就班進行，這階段有相當一致意見，貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規實務這四項優先議題的文本草案已出爐。」

台美21世紀貿易倡議自去年6月公布後，雖說明了雙方將就貿易便捷化、法規訂定原則、農業、反貪污、協助中小企業等11項議題諮商，惟未見闡釋，以致與大家很有距離感，例如反貪污，這是普世價值，放在談判內容的意義及對台灣的影響為何？未見闡釋。至於貿易便捷化，世界貿易組織（WTO）幾年前已通過貿易便捷化協定，我國於2015年也簽了，這次倡議又納入此一議題，有何新意？也未見說明，諸如此類，半年多來政府對台美談判的發言，語多模糊。

也因此，政府雖將此一議題在放在公共政策網路參與平台，供各界討論，但反應冷清，留言者僅30餘則，泰半呼籲政府用白話文把內容說清楚，也要政府評估到底有什麼衝擊、有哪些負面影響。

民眾反應冷淡是警訊，而關心此一議題者呼籲用白話文、進行經濟影響評估也是說得有理，大凡簽署一項貿易協定，其影響必然很大，總該有評估才是，但台美21世紀貿易倡議迄今尚無量化評估問世，在這個情況下，大家都不知道談的內容和自己有何關係，反映自然冷淡。事實上，過去30年，在展開類似談判前，主政者必定會做評估。

舉個例子，2009年為推動海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），經濟部於7月發布評估報告指出，隨著兩岸農工產品關稅降至零（我方農產品不對大陸進一步開放），既可提升我國對大陸出口的動能，也可讓我國的實質GDP因此提升1.72％，並創造27.3萬個就業機會。

再舉個例子，1990年代初期台灣推動加入WTO，從政治上考量，能重返國際舞台自然是好事，成為會員能享有最惠國待遇、國民待遇也是好事，但由於我國市場也需開放，因此對內需型產業會有衝擊。為此1994年經建會全面評估，結論是台灣入會後的十年之間，由於出口擴張，GDP將會較未入會的情境增加9.7％，而就業機會也將成長3.5％。

當然，這些評估並非盡善盡美，甚至有些影響也難以放進模型，但不論是當年加入WTO、或後來推動ECFA，大家都明白政府在談什麼，可能會帶來什麼好處，可能會產生什麼衝擊，在這個基礎上政府再去評估，以讓各界明白加入多邊、雙邊自由貿易協定可能帶來的總體效益，如此才能引起全民關注。

以此看來，如今台美21世紀倡議的影響評估、政策論述必須大大加強，這如果是一個攸關台灣未來發展的重要議題，卻未引起國人關注，日後簽了，大家才恍然大悟有這麼大的影響，屆時可能引發的民怨有多大，難以估計。因此，我們建議為期四天的談判於周二結束後，行政院在說明談判成果時要注意以下三點：

第一、公布此項倡議的經濟影響評估：如前所言，這麼重大的雙邊貿易談判，攸關台灣企業、民眾的利益，雖有好處，也必有衝擊，總體而言，對台灣未來經濟的獲益有多少？衝擊有多大？應對外說明，如果評估尚未完成，也該說明何時可以完成，何時可以公布。

第二、說明關稅調降何時可納入談判議題：眾所周知，美韓自由貿易協定（FTA）、中韓FTA皆是循關稅調降、市場開放來強化雙邊貿易，這是昔日雙邊貿易協定的核心，而台美21世紀貿易倡議迄今未觸此議題，少了關稅調降的貿易協定，還能稱為FTA嗎？政府有必要說明台美談判未來的展望及時間表。

第三、用白話文說明談判內容：去年11月首次談判後，行政院發的新聞只有400多字，對此次談判的描述為：「雙方團隊首次實體見面，討論議題相當廣泛，主要著重在雙方就各自整體法制面的異同，以及維護對雙方企業有利經營環境的政策作法等交換意見。台美雙方在此次會議均展現極高的意願，會議成果非常正面及具建設性。」從這段文字實在難以明白到底談了什麼。

我們肯定經貿談判辦公室的努力，在政委鄧振中的協商下終於讓台美貿易談判向前邁進歷史性的一步，然而談判非僅是與美國人諮商，更要與國人溝通，對外工作固然重要，對內協調也不可忽視，否則功虧一簣，那就可惜了，前車之鑑，不可不慎。