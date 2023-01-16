外交部1月13日發布第018號新聞稿，聲稱總統蔡英文1月13日在總統府秘書長李大維及外交部長吳釗燮陪同下前往教廷駐台大使館，弔唁上年12月31日辭世的榮休教宗本篤十六世，表達台灣政府與人民深切的哀悼。

新聞稿是外交部的正式文書，遣詞用字應當正式且嚴謹，語意精確。外交部在前述新聞稿中稱「教廷駐台大使館」，是否妥適有待商榷。

教廷目前設在台北的大使館，正式名稱使用拉丁文，叫做「Nunciatura Apostolica in Sinis」。意思是「教廷駐中國大使館」。當中並沒有「台灣」一字。外交部稱之為「教廷駐台大使館」，顯然與原文不符。

教廷大使館為教廷的官方機構，我們必須尊重其正式名稱，在翻譯時應忠於原文，不應任意更改。外交部稱之為「教廷駐台大使館」，只能算是現況的描述，畢竟不是正式的名稱。也不合外交禮節。

教廷如此命名，是因為教廷認定大陸與台灣都是中國的一部分。大使館設在何處是因時因地制宜。設在台北、南京或是北京都無妨。

教廷此一立場與民進黨政府的立場截然不同。

民進黨政府不承認台灣是中國的一部分，對於「中國」一詞也有自己設定的定義。可是教廷偏偏將「駐中國大使館」設在台北，令民進黨政府十分為難。因為民進黨政府既不能將此大使館驅逐至北京，也不能要求教廷改名。尤其是在用中文稱呼教廷大使館時，不知如何是好。

過去我政府簡稱教廷大使館為「教廷駐華大使館」，民進黨政府捨此不用，因為無法凸顯「一中一台」的思維。只好以「教廷駐台大使館」自我滿足一番。

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