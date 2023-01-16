賴清德毫無懸念地當選民進黨主席，也就是說他已拿到2024總統大選的門票，但就一定保證可以代表民進黨問鼎總統大位？那可不一定！

賴清德可不像1949年的蔣介石，雖然從總統位子上下來，但仍可以國民黨總裁之尊吆五喝六、呼風喚雨；賴雖然當選黨主席，充其量只得到一個空位子，既無軍權亦無糧餉，他叫得動誰？又能放手做啥事？

頭頂上還有一個太上皇，隨時可用陳建仁、鄭文燦、顧立雄幾個緊箍咒牢牢套住他；行政院長蘇貞昌也一直戀棧不去，就算最終被逼走人，中央、地方大小官員位子也早已布局完畢，誰會聽他的？

從賴清德選前舉辦的幾場說明會看來，他口口聲聲說向黨員請益，卻不敢把禍首舉出來，還畢恭畢敬把蔡總統擺前面，對於一向支持他的高嘉瑜卻不假辭色，連句安慰話都沒有，要指望他大破大立，當選後把蔡英文學歷、高端疫苗弊端掀出來，簡直想都別想，那選出這樣的總統跟蔡英文有什麼兩樣？這個不敢碰、那個不敢惹，賴清德還配稱什麼｢賴神｣？

再這樣鄉愿下去，賴清德的總統之路不是被國民黨打垮，而是蜻蜓咬尾巴，自己把自己限制住。

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