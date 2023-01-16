國軍的軍魂是源自黃埔建軍的精神，現階段應是保衛中華民國主權，防止外力侵犯，遵守及維護中華民國憲法，但當前的國軍正面臨難以突破的困境。

首先現執政黨走台獨路線，實施「反中、抗中、去中」政策，國家政略失焦，國防戰略無所依托，國軍將、士、兵不知為何而戰。若當18萬國軍全然瞭解今日之台海危機，主要是蔡英文及民進黨的台獨路線在挑釁中國大陸底線，卻要國軍負起防衛台灣的責任，我國防部如何制定國防戰略？沒有戰略，焉有戰術，沒有戰術，焉有戰鬥。

如今政府要恢復1年的義務役制，更進一步要逐漸訓練200萬後備軍人，但如何提升戰力，要有完善的配套措施。例如如何重建軍人的社會地位？使年輕人認為從軍報國，是受全民尊敬的職業或志業。另軍人的待遇要合理的調整，今募兵制（4年服役）的三等兵月薪不如1年義務役三等兵月薪，募兵制的士兵是常備兵，目前每年雖募兵不足，但仍是國軍主力。現國軍少尉軍官的月薪與1年義務役三等兵月薪相同，此一制度是合理嗎？若再不設法調整，軍隊內部會矛盾重重。

任何現代化國家皆有軍法及軍法官，是指揮官的指揮權及維持軍隊戰鬥力的最佳保障。但國軍既無軍法，也無軍法官。立法院朝野兩黨立法委員，在重新恢復國軍軍法及軍法官的法律，是責不旁貸。

另一嚴重問題是國軍的自主性，一定要防止外力影響軍隊指揮權，對軍備的採購更要力爭主導權，要符合我們國家利益和國軍的需要，而非任由外力的指定。（作者為前中國廣播公司總經理）

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