明末遼東督師袁崇煥一生的事跡，恐怕遠較歷史文獻的記載還要更複雜，其是忠是奸，冤或不冤，聚訟紛紜，近人雖多為其開解，盛道其為「明代長城」，而明思宗自壞長城，以至於亡國，深致其慨。但無論眾議如何，袁崇煥最終是死於崇禎皇帝的御旨之下，且傳首九邊，京城人忿食其肉，以致體無完膚，卻是無可置疑的。

殺袁崇煥的，是評價相當兩極的亡國之君崇禎皇帝，蘇貞昌自比為袁崇煥，然則，拔其官者為誰？豈非就是方今蔡媓？如果是在古代，蘇貞昌恐怕不免要犯「毀謗君王」的死罪了。

不過，這都是民進黨的家務事，無關於國家大局，反正民進黨內輪番替換，走一個袁崇煥，還是有個滿桂來接替，能不能守住民進黨江山，不為國民黨、民眾黨（清兵）攻潰，純粹是政黨權位之爭，而非國家存亡之變，蘇貞昌如果是以兩岸局勢暗喻自己是「國之長城」，未免就過於抬舉自己了。

相傳袁崇煥臨刑前，寫了一首絕命詩：「一生事業總成空，半世功名在夢中。死後不愁無將勇，忠魂依舊守遼東。」台灣真正需要的，恐怕才是這樣的一個袁崇煥！

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