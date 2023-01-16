台灣政治史上第一個被「罷免」的市議員王浩宇，始終在放話，認為民進黨應該「開除」王世堅。兩「王」之間的恩怨如何，外人不得而知，但相互訐罵，是由來已久、人所共知的了。

兩「王」同屬一黨，卻因理念不同，交相攻詰，這種破壞「團結」之舉，賴清德將會如何處理，這是民進黨的家務事，外人拿個小板凳坐在一旁看戲，也就足夠的了，難以置喙，更無須介入。

但是，王浩宇攻擊王世堅也就罷了，個人恩怨，及身而止，不必波及妻孥。可王浩宇居然連王世堅過世的父親都抬出來「鞭屍」，實在令路人都會忍不住要打抱不平了。《光明報》的事件，王明德究竟該如何評論，乃至於是否為「白色恐怖」的「受難者」，自有歷史學家去論斷，此事都已過去70多年，王明德一生功過、毀譽，與王世堅了無關係，又何能如此無辜株連，加之以罪？

台灣政治風氣惡劣，每欲貶損，總是將50年、100年前的過往舊事，追根究底，揚波興浪，祖宗三代，無人得以倖免，姻親故舊，一一被掀翻肉搜，實在可說是最大的亂源。

我不知道王浩宇究竟憑藉何人何勢，敢於如此放言無忌，但如果說要「開除」，王浩宇不但應該列入賴清德首波「開除」名單之列，更應該從此為政界所「除名」的了。

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