賴清德不孚綠營眾望，在同額競選中，17.59%的投票率下，以99.65%得票率、4萬1840票當選民進黨主席，至於相較於此次選舉投票權人數共有23萬8664人，分母分子一比，算不算「高票當選」，也就見仁見智、各說各話了。

當選後賴清德透過臉書表示，黨主席補選順利結束，接下來就是「民進黨贏回人民信任」的開始，並說明他的目標很明確，就是要團結全黨，帶領大家重新擦亮「清廉勤政愛鄉土」與「綠色執政品質保證」兩塊招牌。

賴清德這話表面上說的冠冕堂皇，卻是暗諷意味濃厚，究竟誰讓民進黨失去人民的信任，又是誰玷污了民進黨「清廉勤政愛鄉土」與「綠色執政品質保證」兩塊招牌，令其蒙塵。

除了前後掌握黨機器10年多，又當了6年多總統的蔡英文還會有誰，一昧親美抗中卻保不了台，任憑美日把台灣牌打成戰爭牌，綠色恐怖籠罩，民主變成民進黨作主，全民最大黨就是討厭民進黨，黑金氾濫，1450側翼變主力，囂張至極，連賴清德都曾深受其害，其他罄竹難書。

根據台灣民意基金會去年12月分民調顯示，國民黨支持度25.1%，民進黨支持度24.7%，乃是這10年首度落後於國民黨，即便如此，就算民進黨看似百廢待舉的爛攤子，但民進黨主席寶座對賴清德而言並非燙手山芋，而是總統大位的敲門磚，誰掌握黨機器就可以制定2024黨內初選的遊戲規則，提前確保代表民進黨參與2024大選的門票，「務實的台獨工作者」加油！別讓「辣台妹」專美於前。

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